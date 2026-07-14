Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Aki Remally spielt als Jimi Hendrix im Club 27 auf der Bühne. (Archivbild) Manfred H. Vogel

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 14. Juli 2026

Perlenarmbänder basteln

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Kinder ab sechs Jahren können mit bereitgestellten Materialien eigene Armbänder gestalten.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Eimsbüttel, Doormannsweg 12, 20259 Hamburg · 10–12 Uhr

Preis: kostenlos

Die drei ??? – Das Dorf der Teufel

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Das Hörspiel wird unter der Sternenkuppel mit begleitenden 360-Grad-Projektionen präsentiert und ist ab zehn Jahren empfohlen.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 18.30 Uhr

Preis: 18 €

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Counting Crows

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Die US-Rockband spielt auf ihrer „The Complete Sweets Tour“ ein Open-Air-Konzert; als Support ist Emilíana Torrini angekündigt.

Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße/Ecke Jahnring, 22303 Hamburg · 18.30 Uhr

Preis: 61 €

Dixie-Swing-Abend

Musiker präsentieren Stücke aus Dixie-Swing und Jazz; anschließend darf mitgeklatscht und getanzt werden.

Ort & Uhrzeit: Kulturzentrum BiM, Saseler Straße 21, 22145 Hamburg · 19–21 Uhr

Preis: kostenlos

Die Königs schenken nach!

Die Musicalkomödie erzählt mit Kieztypen, Familienchaos und 15 neuen Songs die Geschichte der Familie König weiter.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 24–25, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 27 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

The 27 Club – Legends Never Die

Die Rockshow erinnert mit Livemusik an Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison und weitere Mitglieder des sogenannten „Club 27“.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29–30, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 39 - 79 €

Wasserlichtkonzerte am Abend

Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos



