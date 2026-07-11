Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Samstag, 11. Juli 2026
Panini-Tauschbörse für jedes Alter
Kinder, Jugendliche und Erwachsene können zur Fußball-WM Sticker und Sammelkarten tauschen.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Wandsbek, Wandsbeker Allee 64, 22041 Hamburg· 11–13 Uhr
Preis: kostenlos
Phoenix Festival 2026
Der zweite Festivaltag bietet Konzerte, Lesungen, Workshops, Kino, Führungen und Familienprogramm unter dem Motto „Resilienz“.
Ort & Uhrzeit: Deutsches Hafenmuseum, Australiastraße 50a, 20457 Hamburg · 12 Uhr
Preis: Tagesticket 30 €, kostenlos für Kinder bis 14 Jahre
Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.
Orgelpunkt
Organist Jörg Endebrock spielt Orgelmusik, ergänzt durch eine geistliche Kirchenführung mit Pastorin Julia Atze.
Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, 20459 Hamburg · 12 Uhr
Preis: kostenlos
Hamburger Koreatag
Das Programm umfasst traditionelle Tänze, Kampfsport, Perkussionsmusik, K-Pop, Kalligrafie und Angebote für Kinder.
Ort & Uhrzeit: Musikpavillon in Planten un Blomen, St. Petersburger Straße, 20355 Hamburg
· 12–16 Uhr
Preis: kostenlos
Graduate Show 2026
Mehr als 200 Absolventinnen und Absolventen der HFBK präsentieren Abschlussarbeiten aus unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen; zusätzlich gibt es Führungen und Kinderangebote.
Ort & Uhrzeit: HFBK Hamburg, Lerchenfeld 2 und 2a, Finkenau 42 sowie Wartenau 15,
22081 Hamburg · 14–20 Uhr
Preis: kostenlos
Soulkitchen FunkFood Festival
Rund 20 internationale DJs spielen Soul, Funk, Rare Groove, Latin Funk, Nu Disco und Acid Jazz; dazu kommen verschiedene Streetfood-Angebote.
Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Mojo Square, Mojo Jazz Café und Sommersalon,
20359 Hamburg · 16–22.30 Uhr
Preis: kostenlos
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
Liebe Leudde
Die Hamburger Liveband verbindet Songs unter anderem von Deichkind, den Ärzten, Coldplay, Daft Punk und den Toten Hosen.
Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 19 Uhr
Preis: kostenlos
Fußball-WM: Norwegen gegen England
Das Viertelfinale wird unter freiem Himmel auf dem Lattenplatz übertragen.
Ort & Uhrzeit: Lattenplatz am Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 23 Uhr
Preis: kostenlos
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