Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Im Planetarium Hamburg gibt es täglich zahlreiche Veranstaltungen – für Kinder wie auch für Erwachsene. picture alliance/imageBROKER/Thomas Lammeyer

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 9. Juli 2026

Kindertheater: Die Olchis und der Schmuddelhund

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Ein Puppenspiel nach Erhard Dietl für Kinder ab zwei Jahren.

Ort & Uhrzeit: Kleine Freiluftbühne in den Großen Wallanlagen, Glacischaussee,

20355 Hamburg · 16 Uhr

Preis: kostenlos

Aurora – Im Reich des Polarlichts

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Die Planetariumsshow erklärt Polarlichter und zeigt Aufnahmen der Naturerscheinung in Rundum-Projektion.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 17.30 Uhr

Preis: 12 €

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Laufen & Sightseeing – Die sportliche Stadtführung

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Eine geführte Laufrunde verbindet Jogging mit Stadtführung durch Hamburg.

Ort & Uhrzeit: Treffpunkt U-Bahnhof Hudtwalckerstraße, 22299 Hamburg · 6.30 Uhr

Preis: 25 €

Streetfood-Donnerstag

Auf dem Spielbudenplatz stehen Foodtrucks und Essensstände; dazu gibt es wechselndes Begleitprogramm.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz 21–22, 20359 Hamburg · 16–22 Uhr

Preis: kostenlos

Nachtflohmarkt vor der Rindermarkthalle St. Pauli

Auf dem Vorplatz gibt es Second-Hand, Schallplatten, Bücher sowie Essen und Getränke.

Ort & Uhrzeit: Rindermarkthalle St. Pauli, Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg · 18–22 Uhr

Preis: kostenlos

Das LitLab, das Literaturlabor auf dem Kiez

Autorinnen und Autoren lesen aus unveröffentlichten oder noch unfertigen Manuskripten und sprechen mit dem Publikum über die Texte.

Ort & Uhrzeit: Wohl oder Übel, Wohlwillstraße 10, 20359 Hamburg · 20.30 Uhr

Preis: kostenlos, Getränke gegen Spende

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Luminiscence

Eine 360-Grad-Inszenierung mit Videomapping, Licht, Live-Chor und Orgel im Hamburger Michel.

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, 20459 Hamburg · 22.10 Uhr

Preis: ab 29 €

Hamburger Orgelsommer: „Beam me up“

Nils Grammerstorf und Christian Weiherer spielen ein Konzert für Marimba, Schlagzeug und Orgel.

Ort & Uhrzeit: St. Marien-Dom Hamburg, Am Mariendom 1, 20099 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 12 €