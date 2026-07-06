Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Das Gamelan-Ensemble der Elbphilharmonie spielt sein Abschlusskonzert im kleinen Saal. (Symbolbild) Michael Zapf / Elbphilharmonie

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 6. Juli 2026

Buch-Bingo mit Gewinnpreis

Anzeige

Kinder und Jugendliche von sieben bis 16 Jahren können beim Lese-Bingo mitmachen und bei abgeschlossenem Bingo ein Brettspiel gewinnen.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Steilshoop, Gropiusring 43a, 22309 Hamburg · 7–22 Uhr

Preis: kostenlos

„Lost & Found“ – Schulmusical der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg

Anzeige

Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 18 Jahren zeigen ein Musical über eine Jugendliche, die neu in Hamburg ist und ihren Platz sucht.

Ort & Uhrzeit: Falkenberghalle Hamburg Neugraben, Heidrand 5, 21149 Hamburg · 16 Uhr

Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

33. Open-Art-Ausstellung „Kanada – Von Natur aus vielfältig“

Anzeige

Die Freiluftausstellung zeigt 50 großformatige Fotografien aus Kanada auf dem Überseeboulevard.

Ort & Uhrzeit: Überseeboulevard, 20457 Hamburg · ganztägig zugänglich

Preis: kostenlos

Marienmärktchen – Second Hand

Der Secondhand-Markt im Gemeindehaus bietet unter anderem Geschirr, Bücher und Kleidung.

Ort & Uhrzeit: Gemeindehaus an der Kirche St. Marien, Am Hasenberge 44, 22337 Hamburg

· 14.30 - 17.30 Uhr

Preis: kostenlos

Sekar Kenanga – Elbphilharmonie Gamelan-Ensemble

Das Gamelan-Ensemble der Elbphilharmonie spielt sein Abschlusskonzert mit zentraljavanischem Repertoire.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 16 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Final Draft – Prose and Poetry Night

Studierende eines englischsprachigen Creative-Writing-Programms lesen Prosa und Lyrik, anschließend ist ein Open-Mic-Teil vorgesehen.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Eimsbüttel · 20 Uhr

Preis: kostenlos

Wasserlichtkonzert „Reverie und Bacchanal“ in Planten un Blomen

Am Parksee läuft das abendliche Wasserlichtkonzert; am 6. Juli gehört es zum Programm „Reverie und Bacchanal“.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos