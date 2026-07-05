Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Werke von Rotimi Fani-Kayode bei „Alliance, Infinity, Love – In the Face of the Other”. Henning Rogge, Deichtorhallen Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 5. Juli 2026

Auf Weltreise mit der Maus

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Die Mitmach-Ausstellung in der BallinStadt richtet sich an Familien und arbeitet mit Quiz-Rallyes und Mitmach-Stationen.

Ort & Uhrzeit: BallinStadt, Veddeler Bogen 2, 20539 Hamburg · 10–18 Uhr

Preis: Kinder von 5 bis 13 Jahren 7,50 €, Erwachsene 13,90 €,

Disc Golf auf Kaltehofe

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Auf dem Gelände der Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe können Kinder und Erwachsene Disc Golf ausprobieren; Scheiben und Anleitungen gibt es im Infozentrum.

Ort & Uhrzeit: Stiftung Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe, Kaltehofe-Hauptdeich 6–7, 20539 Hamburg · 10–18 Uhr

Preis: kostenlos

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Hayston & Freitag

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Das Gitarren-Duo spielt Cover-Versionen aus den 50er bis 70er Jahren in der Altonaer Fischauktionshalle.

Ort & Uhrzeit: Altonaer Fischauktionshalle, Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg · 6–12 Uhr

Preis: kostenlos

Alliance, Infinity, Love – In the Face of the Other

Die Hauptausstellung der 9. Triennale der Photographie zeigt rund 30 Positionen aus Fotografie, Video und Film.

Ort & Uhrzeit: Deichtorhallen, Deichtorstraße 1–2, 20095 Hamburg · 11–18 Uhr

Preis: 14 €

Hamborger Schietgäng Konzert

Auf der Cap San Diego spielt die Hamborger Schietgäng maritime Lieder, Shantys und eigene Stücke.

Ort & Uhrzeit: Museumsschiff Cap San Diego, Überseebrücke, 20459 Hamburg · 15–17 Uhr

Preis: 22 €

Die Lange Nacht der Kammermusik

Das Konzert im Rahmen des Flottbeker Musiksommers bringt Werke unter anderem von Kuhlau, Telemann, Corea und Mendelssohn auf die Bühne.

Ort & Uhrzeit: Kirche in Flottbek, Bei der Flottbeker Kirche 2, 22607 Hamburg · 17 Uhr

Preis: 20 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Charlie Puth

Charlie Puth tritt mit seiner „Whatever’s Clever! World Tour“ beim Stadtpark Open Air auf.

Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße/Ecke Jahnring, 22303 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 75 €

Wasserlichtkonzerte am Abend

Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos