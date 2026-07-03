Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Helene Fischer bei ihrem Auftakt ihrer „360° Stadion Tour 2026“. (Archivbild) picture alliance/dpa | Robert Michael

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 3. Juli 2026

Auf Weltreise mit der Maus

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Die BallinStadt zeigt eine Mitmach-Ausstellung mit Maus, Elefant und Ente, Quiz-Rallyes und Stationen rund ums Reisen und Entdecken.

Ort & Uhrzeit: Auswanderermuseum BallinStadt, Veddeler Bogen 2, 20539 Hamburg

· 10–18 Uhr

Preis: Kinder 5 bis 13 Jahre 7,50 €, Erwachsene 13,90 €

Lesung zu „Windwalkers 3 – Giftige Gefahr” mit Katja Brandis

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Katja Brandis liest in Volksdorf aus ihrem neuen Kinderbuch.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Volksdorf, Eulenkrugstraße 55, 22359 Hamburg · 17 Uhr

Preis: 12 €

Die WochenMOPO 26/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • 38 Grad – ist das jetzt normal?! „Hamburg erlebt einen Hitze-Dom“ • Sternbrücke: Der Umzug des neuen Stahl-Kolosses beginnt • 16 Seiten Sport: Die Geheimnisse der deutschen WM-Stars • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Das fantastische Ballett „Wunderland“

Boomer Party

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Die Fabrik legt bei der Boomer Party Musik der 70er, 80er und 90er auf.

Ort & Uhrzeit: Fabrik, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 10 €

Helene Fischer – 360° Stadion Tour 2026

Helene Fischer tritt mit ihrer Stadiontour im Volksparkstadion auf.

Ort & Uhrzeit: Volksparkstadion, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 97 € bis 172 €

„Soziale Symphonie“

Das Abschlusskonzert des 16. TONALi Festivals verbindet Ensemble-Musik mit Begegnungsformaten im Umfeld der Elbphilharmonie.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 10 € bis 32 €

LAGARTIJEANDO

Der Musiker Matías Zundel bringt elektronische Musik mit Cumbia, Reggaeton, Downtempo, Folktronica und Afrobeats ins Knust.

Ort & Uhrzeit: Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 20 Uhr

Preis: k. A.

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

SCHNACK Stand-Up: Bunker Open Air

SCHNACK bringt Stand-up-Comedy mit wechselndem Line-up auf das Dach des Bunkers St. Pauli.

Ort & Uhrzeit: Bunker St. Pauli, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 21 Uhr

Preis: ab 30 €

Analog Africa meets Cumbia im Viertel

Samy Ben Redjabs Label Analog Africa trifft im Knust auf die Sonideros von Cumbia im Viertel.

Ort & Uhrzeit: Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 22 Uhr

Preis: k. A.



