Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Elbphilharmonie Hamburg im Abendlicht mit leuchtender Glasfassade an der Elbe. (Archivbild) Thies Rätzke / Elbphilharmonie

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 02. Juli 2026

Das Geheimnis der Papierrakete

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Das Planetarium zeigt eine Familienveranstaltung über eine Reise durchs Sonnensystem.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr

Preis: 12 €

Bilderbuchkino

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In Finkenwerder wird ein Bilderbuch vorgelesen; die Bilder werden auf dem Smartboard gezeigt.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Finkenwerder, Ostfrieslandstraße 5, 21129 Hamburg · 16.30

Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Hamburg Sustainability Week

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Stadtweite Veranstaltungsreihe zu nachhaltiger Entwicklung mit Gesprächen, Workshops und Mitmachformaten.

Ort & Uhrzeit: Rathausmarkt Hamburg, 20095 Hamburg · ab 8 Uhr

Preis: k. A.

Workshop: Stadträume im Konflikt

Partizipativer Workshop zur nachhaltigen Stadtentwicklung und zu Konflikten im urbanen Raum.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhallen Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg

· 16 - 19 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

Indievercity: Picture of a Red Seagull + Finn Moriz

Open-Air-Konzert auf dem Lattenplatz am Knust.

Ort & Uhrzeit: Knust/Lattenplatz, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 18 Uhr

Preis: kostenlos

Lara Hulo

Die Indie-Künstlerin Lara Hulo spielt im Schanzenzelt.

Ort & Uhrzeit: Schanzenzelt im Schanzenpark, 20357 Altona · 20 Uhr

Preis: ab 35 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Liniker

Die brasilianische Sängerin Liniker kommt mit „Caju – The Final Act“ in den Großen Saal der Elbphilharmonie.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 29 €

Samantha Fish

Die US-Musikerin Samantha Fish spielt ihr Konzert „Paper Doll Live 2026“ in der Fabrik.

Ort & Uhrzeit: FABRIK, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 50 €