Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Donnerstag, 02. Juli 2026
Das Geheimnis der Papierrakete
Das Planetarium zeigt eine Familienveranstaltung über eine Reise durchs Sonnensystem.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr
Preis: 12 €
Bilderbuchkino
In Finkenwerder wird ein Bilderbuch vorgelesen; die Bilder werden auf dem Smartboard gezeigt.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Finkenwerder, Ostfrieslandstraße 5, 21129 Hamburg · 16.30
Preis: kostenlos
Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.
Hamburg Sustainability Week
Stadtweite Veranstaltungsreihe zu nachhaltiger Entwicklung mit Gesprächen, Workshops und Mitmachformaten.
Ort & Uhrzeit: Rathausmarkt Hamburg, 20095 Hamburg · ab 8 Uhr
Preis: k. A.
Workshop: Stadträume im Konflikt
Partizipativer Workshop zur nachhaltigen Stadtentwicklung und zu Konflikten im urbanen Raum.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhallen Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg
· 16 - 19 Uhr
Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich
Indievercity: Picture of a Red Seagull + Finn Moriz
Open-Air-Konzert auf dem Lattenplatz am Knust.
Ort & Uhrzeit: Knust/Lattenplatz, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 18 Uhr
Preis: kostenlos
Lara Hulo
Die Indie-Künstlerin Lara Hulo spielt im Schanzenzelt.
Ort & Uhrzeit: Schanzenzelt im Schanzenpark, 20357 Altona · 20 Uhr
Preis: ab 35 €
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
Liniker
Die brasilianische Sängerin Liniker kommt mit „Caju – The Final Act“ in den Großen Saal der Elbphilharmonie.
Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg · 20 Uhr
Preis: ab 29 €
Samantha Fish
Die US-Musikerin Samantha Fish spielt ihr Konzert „Paper Doll Live 2026“ in der Fabrik.
Ort & Uhrzeit: FABRIK, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 50 €
Sie sind bereits M+ Abonnement?