Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Colin Hausberg in „Veer Lüüd in'n Nevel - Reif für die Insel”. Sinje Hasheider/Ohnsorg Theater

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 27. Juni 2026

Comic- & Mangaconvention Hamburg

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Messe für Comic-, Manga- und Cosplay-Fans mit Creative Corner und Mitmach-Zeichenkurs für Kinder und Jugendliche um 13 Uhr.

Ort & Uhrzeit: FABRIK, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 10–17 Uhr

Preis: 8 €, Kinder bis 10 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen frei

Auf Weltreise mit der Maus

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Die BallinStadt zeigt eine Mitmach-Ausstellung zur „Sendung mit der Maus“ mit Quiz-Rallyes und Stationen rund ums Reisen und Entdecken.

Ort & Uhrzeit: Auswanderermuseum BallinStadt, Veddeler Bogen 2, 20539 Hamburg

· 10-18 Uhr

Preis: Kinder 5 bis 13 Jahre 7,50 €, Erwachsene 13,90 €, Familienkarte 30,90 €

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Peter und der Wolf

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Die Hamburger Camerata spielt Prokofjews sinfonisches Märchen als Familienkonzert.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg · 11 Uhr

Preis: 31 - 56 €

Veer Lüüd in’n Nevel – Reif für die Insel

Das Ohnsorg-Theater zeigt die plattdeutsche Komödie von Tim Firth über vier Führungskräfte auf einer einsamen Insel.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 16 Uhr

Preis: ab 33 €

Laios

Das Deutsche Schauspielhaus zeigt Roland Schimmelpfennigs „ANTHROPOLIS II“ in der Regie von Karin Beier.

Ort & Uhrzeit: Deutsches Schauspielhaus, Kirchenallee 39, 20099 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 27 €

STARBENDERS

Die US-Rockband kommt mit „The Beast Goes On Tour“ nach Hamburg.

Ort & Uhrzeit: BETTY, Hamburger Berg 13, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 25 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Behave x Frau Holle

Deep-Tech-, Minimal- und Tech-House-Nacht mit Ivo Ribeiro, Costa, VIĆERO und Robert Brescan.

Ort & Uhrzeit: Club Frau Holle, Friedrichstraße 9, 20359 Hamburg · 23 Uhr

Preis: k. A.

ENTDECK THE DRECK

Party im Molotow mit 80er-, 90er- und Pop-/Trash-Classics von Britney Spears bis Blink-182.

Ort & Uhrzeit: Molotow, Reeperbahn 136, 20359 Hamburg · 23 Uhr

Preis: 10 €