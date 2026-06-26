Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Der Elbstrand in Hamburg. (Archivbild) picture alliance / Zoonar | calado

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 26. Juni 2026

Education for Innovation

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Jugendliche präsentieren Projektideen des Hammerbrooklyn Youth Innovation Center; dazu ist eine Podiumsdiskussion zu Bildungsinnovation geplant.

Ort & Uhrzeit: Factory Hammerbrooklyn, Stadtdeich 2–4, 20097 Hamburg · 10 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

„Das Geheimnis der Papierrakete“

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Eine Planetariumsshow für Kinder und Familien über eine Reise durchs Weltall.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 15 Uhr

Preis: 12 €

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Fairer Beach Day V

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Die Fair Trade Stadt Hamburg lädt zu After-Work-Beachvolleyball, Infoständen, Quizzen und Musik rund um fair produzierte Volleybälle ein.

Ort & Uhrzeit: Südstrand, Südring 5–7, 22303 Hamburg · 17 Uhr

Preis: kostenlos

Angus & Julia Stone

Das australische Duo spielt ein Open-Air-Konzert im Hamburger Stadtpark; als Support ist Cassandra Coleman angekündigt.

Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße/Ecke Jahnring, 22303 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 68 €

QuizLab – das TableQuiz der HAW Hamburg

Ein Quizabend zu Nachhaltigkeit, Wissenschaft und Bergedorf in Kooperation von HAW Hamburg und Bücherhallen.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Bergedorf, Holzhude 1, 21029 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

Hamburger Kammermusikfest International

Angela Golubeva, Nora Romanoff-Schwarzberg, Franz Ortner sowie Martin Lucas und Christian Staub spielen Kammermusik von Beethoven, Liszt, Fauré und Brahms.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 27 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Magdalena Kožená / Martha Argerich u. a.

Beim Martha Argerich Festival treffen Liedkunst und Kammermusik mit Werken von Bach, Brahms, Ysaÿe, Ravel und Schumann aufeinander.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 29 - 74 €

HOME @ Hafenbahnhof

Elektronische Musik zwischen House und Techno mit Michael Eden, Rainer Wachtelborn und El Ludo.

Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · 21 Uhr

Preis: kostenlos