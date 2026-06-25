Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Donnerstag, 25. Juni 2026
Gestalte deinen eigenen Button!
Kinder und Jugendliche ab acht Jahren gestalten eigene Buttons zum Pride Month.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15 Uhr
Preis: kostenlos
Geschichten für die Kleinsten
Kamishibai-Erzähltheater mit der Geschichte „Quacki, der kleine, freche Frosch“, dazu Lieder und Bewegungsspiele.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Winterhude, Winterhuder Marktplatz 6, 22299 Hamburg · 16 Uhr
Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich
Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.
Nachtflohmarkt Rindermarkthalle St. Pauli
Vor der Rindermarkthalle gibt es am Abend Second-Hand-Stände, Food und Musik.
Ort & Uhrzeit: Rindermarkthalle St. Pauli, Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg · 18–22 Uhr
Preis: kostenlos
Sternenhimmel über Hamburg live
Das Planetarium zeigt tagesaktuell, welche Sternbilder und Planeten am Hamburger Nachthimmel zu sehen sind.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 19.15 Uhr
Preis: 12 €
Hundeherz
Claudia Bauers Inszenierung nach Bulgakow läuft im Schauspielhaus.
Ort & Uhrzeit: Deutsches Schauspielhaus, Kirchenallee 39, 20099 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 11 - 55 €
Twenty One Children + Support Worn Down Thread
Im Goldenen Salon des Hafenklang spielt Twenty One Children mit Support von Worn Down Thread.
Ort & Uhrzeit: Hafenklang, Große Elbstraße 84, 22767 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 18 €
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
WM 2026: Ecuador – Deutschland
Im „Knust“ wird das deutsche WM-Gruppenspiel gegen Ecuador auf dem Lattenplatz, im Saal und in der Bar gezeigt.
Ort & Uhrzeit: Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 22 Uhr
Preis: kostenlos
Wasserlichtkonzerte am Abend
Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.
Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr
Preis: kostenlos
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