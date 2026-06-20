Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 20. Juni 2026

Rotznasen Zirkusschule: Together On Stage

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Kinder- und Jugendzirkus mit Akrobatik, Jonglage und Luftartistik auf der STAMP-Bühne.

Ort & Uhrzeit: HausDrei, Hospitalstraße 107, 22767 Altona · 14 Uhr

Preis: k. A.

Bilderbuchkino mit Lady Sasha

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Bilderbuchkino mit Drag Queen Lady Sasha für Kinder ab 4 Jahren. Anschließend können die Kinder selbst kreativ werden.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Altona, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

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Tanztriennale x Demokratietafel

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Tanz- und Begegnungsformat auf dem Rathausmarkt im Rahmen der Hamburger Stiftungstage und der Tanztriennale.

Ort & Uhrzeit: Rathausmarkt, 20095 Hamburg · ganztägig

Preis: kostenlos

Welcome to Miami – Doppeldenk

Ausstellung des Leipziger Duos Doppeldenk in der Affenfaust Galerie im Rahmen der altonale.

Ort & Uhrzeit: Affenfaust Galerie, Paul-Roosen-Straße 43, 22767 Hamburg · 14–18 Uhr

Preis: k. A.

Johannes Oerding – Heimspiel Hamburg

Stadionkonzert des Hamburger Sängers im Volksparkstadion.

Ort & Uhrzeit: Volksparkstadion, Uwe-Seeler-Allee 9, 22525 Altona · 18 Uhr

Preis: 98 €

Martha Argerich Festival: Opening Night

Eröffnungskonzert des Martha-Argerich-Festivals der Symphoniker Hamburg in der Laeiszhalle.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg · 18.30 Uhr

Preis: ab 13 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

ECHOES OF SOLIDARITY – Music for Kinderhilfe Harambee e.V.

Soli-Release-Party mit Minimal, House und Techno auf zwei Floors.

Ort & Uhrzeit: Fabrique im Gängeviertel, Valentinskamp 34A, 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: auf Spendenbasis

WM 2026: Deutschland – Elfenbeinküste

Public Viewing des Deutschland-Spiels auf dem Platz bei „La Casita“ neben dem Knust. Der Veranstalter weist auf freie Platzwahl hin.

Ort & Uhrzeit: Knust/Platz bei „La Casita“, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos