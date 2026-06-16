Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Dienstag, 16. Juni 2026
Armbänder und Sticker basteln
Kreativ-Workshop zum Pride Month für Jugendliche ab 14 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Volksdorf, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 16–17.30 Uhr
Preis: kostenlos
Kleiner Stern im großen All
Planetariumsshow für Kinder über einen kleinen Stern und seinen Platz im Universum.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr
Preis: 12 €
Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.
Big Thief
Indie-Konzert der US-Band im Rahmen der „Somersault Slide 360 Tour“.
Ort & Uhrzeit: Große Freiheit 36, 22767 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 55 €
Hard Times
Thalia-Inszenierung nach Charles Dickens, Regie Antú Romero Nunes.
Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor, 20095 Hamburg · 19 Uhr
Preis: ab 25 €, ermäßigt ab 14 €
MO’JAMS goes altonale
Live-Jam mit Opening Act, Cypher und Open Mic auf der Festivalbühne der altonale.
Ort & Uhrzeit: Bühne am Festivalzentrum, Platz der Republik, 22765 Hamburg · 18 Uhr
Preis: kostenlos
NEW HAMBURG: Veddelogie To Go
Performatives Live-Audioformat des Deutschen Schauspielhauses als Stadtteilgang auf der Veddel.
Ort & Uhrzeit: Treffpunkt S-Bahnhof Elbbrücken, Zweibrückenstraße 13, 20457 Hamburg
· 18 Uhr
Preis: 9 € - 20 €
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
Queensrÿche
Metal-Konzert der Band Queensrÿche mit Rivers of Nihil als Special Guest.
Ort & Uhrzeit: Markthalle Hamburg, Klosterwall 11, 20095 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 50 € inkl. Gebühren
Wasserlichtkonzerte am Abend
Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.
Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr
Preis: kostenlos
Sie sind bereits M+ Abonnement?