Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 16. Juni 2026

Armbänder und Sticker basteln

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Kreativ-Workshop zum Pride Month für Jugendliche ab 14 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Volksdorf, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 16–17.30 Uhr

Preis: kostenlos

Kleiner Stern im großen All

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Planetariumsshow für Kinder über einen kleinen Stern und seinen Platz im Universum.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr

Preis: 12 €

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Big Thief

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Indie-Konzert der US-Band im Rahmen der „Somersault Slide 360 Tour“.

Ort & Uhrzeit: Große Freiheit 36, 22767 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 55 €

Hard Times

Thalia-Inszenierung nach Charles Dickens, Regie Antú Romero Nunes.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor, 20095 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 25 €, ermäßigt ab 14 €

MO’JAMS goes altonale

Live-Jam mit Opening Act, Cypher und Open Mic auf der Festivalbühne der altonale.

Ort & Uhrzeit: Bühne am Festivalzentrum, Platz der Republik, 22765 Hamburg · 18 Uhr

Preis: kostenlos

NEW HAMBURG: Veddelogie To Go

Performatives Live-Audioformat des Deutschen Schauspielhauses als Stadtteilgang auf der Veddel.

Ort & Uhrzeit: Treffpunkt S-Bahnhof Elbbrücken, Zweibrückenstraße 13, 20457 Hamburg

· 18 Uhr

Preis: 9 € - 20 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Queensrÿche

Metal-Konzert der Band Queensrÿche mit Rivers of Nihil als Special Guest.

Ort & Uhrzeit: Markthalle Hamburg, Klosterwall 11, 20095 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 50 € inkl. Gebühren

Wasserlichtkonzerte am Abend

Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos



