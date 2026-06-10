Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Mittwoch, 10. Juni 2026
Planetarium – „Meine Heimat – Unser blauer Planet”
Mit Musik von Rolf Zuckowski geht’s unter der Kuppel auf eine Reise durch Natur, Klima und Weltall.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr
Preis: 12,30 €
Storytime für Kinder – auf Englisch
Englische Mitmach-Vorlesezeit mit Liedern, Reimen und Bilderbüchern – ohne Anmeldung, für Kinder bis 4 Jahre.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, 22305 Hamburg · 15.30-16 Uhr
Preis: kostenlos
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Live-Musik auf dem Schiff „Frau Hedi”– Teo Wise und Zero Zeroes
Zwei Acts auf dem Schiff: „Spaghetti-Rock ’n’ Roll“ trifft Dark Garage Punk.
Ort & Uhrzeit: Frau Hedi, Sankt Pauli-Landungsbrücken Brücke 10 (Innenkante), 20359 Hamburg · 17-19 Uhr
Preis: AK 16 € (ab 14 € VVK)
Sundowner – mit „Shimza”
Elektronische Afterwork-Party am Wasser mit DJ-Set ab frühem Abend.
Ort & Uhrzeit: Seehaus Hamburg, An der Alster 10A, 20099 Hamburg · 18 Uhr
Preis: 30 €
Open Air Stand-up Comedy
Open Mic im Biergarten (bei schlechtem Wetter indoor) mit acht Acts und Moderation.
Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 19 € (ermäßigt ab 15 €, 4er Ticket 57 €)
Matrosen-Comedy-Show
Musik-/Step-/Comedy-Show mit „Matrosen“-Ensemble auf dem Theaterschiff – Wellen, Sturm und steife Brisen.
Ort & Uhrzeit: Theaterschiff Hamburg, Anleger Kajen (bei der Deichstraße), 20459 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: ab 31 €
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
Best of Poetry Slam
Vier Top-Slammer plus musikalischer Special Guest – Publikum kürt den Abend-Sieg.
Ort & Uhrzeit: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: 16,50–24,50 €
Pubquiz – Drag-Edition
Quizabend mit Drag-Host Bingus Bongus, Teamrunde und kleinen Gewinnen.
Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 20-22 Uhr
Preis: 3 €
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