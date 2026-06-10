Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Im Haus 73 findet ein Quizabend mit Drag-Host Bingus Bongus statt (Symbolbild). picture alliance / newscom | Jonathan Wong

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 10. Juni 2026

Planetarium – „Meine Heimat – Unser blauer Planet”

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Mit Musik von Rolf Zuckowski geht’s unter der Kuppel auf eine Reise durch Natur, Klima und Weltall.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr

Preis: 12,30 €

Storytime für Kinder – auf Englisch

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Englische Mitmach-Vorlesezeit mit Liedern, Reimen und Bilderbüchern – ohne Anmeldung, für Kinder bis 4 Jahre.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, 22305 Hamburg · 15.30-16 Uhr

Preis: kostenlos

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Live-Musik auf dem Schiff „Frau Hedi”– Teo Wise und Zero Zeroes

Zwei Acts auf dem Schiff: „Spaghetti-Rock ’n’ Roll“ trifft Dark Garage Punk.

Ort & Uhrzeit: Frau Hedi, Sankt Pauli-Landungsbrücken Brücke 10 (Innenkante), 20359 Hamburg · 17-19 Uhr

Preis: AK 16 € (ab 14 € VVK)

Sundowner – mit „Shimza”

Elektronische Afterwork-Party am Wasser mit DJ-Set ab frühem Abend.

Ort & Uhrzeit: Seehaus Hamburg, An der Alster 10A, 20099 Hamburg · 18 Uhr

Preis: 30 €

Open Air Stand-up Comedy

Open Mic im Biergarten (bei schlechtem Wetter indoor) mit acht Acts und Moderation.

Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 19 € (ermäßigt ab 15 €, 4er Ticket 57 €)

Matrosen-Comedy-Show

Musik-/Step-/Comedy-Show mit „Matrosen“-Ensemble auf dem Theaterschiff – Wellen, Sturm und steife Brisen.

Ort & Uhrzeit: Theaterschiff Hamburg, Anleger Kajen (bei der Deichstraße), 20459 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 31 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Best of Poetry Slam

Vier Top-Slammer plus musikalischer Special Guest – Publikum kürt den Abend-Sieg.

Ort & Uhrzeit: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 16,50–24,50 €

Pubquiz – Drag-Edition

Quizabend mit Drag-Host Bingus Bongus, Teamrunde und kleinen Gewinnen.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 20-22 Uhr

Preis: 3 €