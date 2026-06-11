Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Beim Stadtpark-Open-Air tritt die Band Garbage auf (Symbolbild). picture alliance/dpa | Georg Wendt

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 11. Juni 2026

Polaris und das Rätsel der Polarnacht

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Animierter Planetariumsfilm über Polarnacht, Sterne und warum Nächte mal länger und mal kürzer sind.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr

Preis: ab 7,70 €

Vorlesen für Kinder

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Wöchentliche Vorlesestunde für Kinder von 4 bis 10 Jahren ohne Anmeldung.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Holstenstraße, Norderreihe 5–7, 22767 Hamburg · 16.30 Uhr

Preis: kostenlos

Der MOPOP-Newsletter MOPO

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Live Art Festival

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Die 16. Ausgabe des Live Art Festivals steht unter dem Motto "Hitze. Heat.". Besucher erwartet vom 11. bis 13. Juni 2026 ein vielfältiges Programm von langjährigen Kampnagel-Wegbegleitern.

Ort & Uhrzeit: Kampnagel, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 18 Uhr

Preis: Tagesticket 25 € (erm. 18 €, [k]-Karte 12,50 €)

Stand-up Comedy – Business Comedy Club

Stand-up/Comedy-Show mit Fokus auf Arbeitswelt-Anekdoten im Centralkomitee.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 27,10 €

Englischsprachiges Gesprächsformat – Demokratische Planung

Creative Construction and the Struggle over Progress – Democratic Planning in the 21st Century mit Jan Groos, Kohei Saito und Christoph Sorg.

Ort & Uhrzeit: Nachtasyl, Alstertor 1, 20095 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos

Stadtpark Open Air Konzert – Garbage

Open-Air-Konzert der Band Garbage im Stadtpark.

Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße / Ecke Jahnring, 22303 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 62,50 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Clubkonzert – Don Broco

Clubkonzert von Don Broco im Uebel & Gefährlich.

Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 46 €

WM-Eröffnung – Fußball-Übertragung: „Mexiko vs. Südafrika“

Public Viewing im Aalhaus zur WM-Eröffnung. Übertragung am Tresen-TV + zusätzlicher TV draußen.

Ort & Uhrzeit: Aalhaus, Eggerstedtstraße 39, 22765 Hamburg · 21 Uhr

Preis: kostenlos



