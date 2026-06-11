Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Donnerstag, 11. Juni 2026
Polaris und das Rätsel der Polarnacht
Animierter Planetariumsfilm über Polarnacht, Sterne und warum Nächte mal länger und mal kürzer sind.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr
Preis: ab 7,70 €
Vorlesen für Kinder
Wöchentliche Vorlesestunde für Kinder von 4 bis 10 Jahren ohne Anmeldung.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Holstenstraße, Norderreihe 5–7, 22767 Hamburg · 16.30 Uhr
Preis: kostenlos
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Live Art Festival
Die 16. Ausgabe des Live Art Festivals steht unter dem Motto "Hitze. Heat.". Besucher erwartet vom 11. bis 13. Juni 2026 ein vielfältiges Programm von langjährigen Kampnagel-Wegbegleitern.
Ort & Uhrzeit: Kampnagel, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 18 Uhr
Preis: Tagesticket 25 € (erm. 18 €, [k]-Karte 12,50 €)
Stand-up Comedy – Business Comedy Club
Stand-up/Comedy-Show mit Fokus auf Arbeitswelt-Anekdoten im Centralkomitee.
Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 27,10 €
Englischsprachiges Gesprächsformat – Demokratische Planung
Creative Construction and the Struggle over Progress – Democratic Planning in the 21st Century mit Jan Groos, Kohei Saito und Christoph Sorg.
Ort & Uhrzeit: Nachtasyl, Alstertor 1, 20095 Hamburg · 19 Uhr
Preis: kostenlos
Stadtpark Open Air Konzert – Garbage
Open-Air-Konzert der Band Garbage im Stadtpark.
Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße / Ecke Jahnring, 22303 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 62,50 €
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
Clubkonzert – Don Broco
Clubkonzert von Don Broco im Uebel & Gefährlich.
Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 46 €
WM-Eröffnung – Fußball-Übertragung: „Mexiko vs. Südafrika“
Public Viewing im Aalhaus zur WM-Eröffnung. Übertragung am Tresen-TV + zusätzlicher TV draußen.
Ort & Uhrzeit: Aalhaus, Eggerstedtstraße 39, 22765 Hamburg · 21 Uhr
Preis: kostenlos
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