Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg

Das Thalia Theater führt „Die heilige Johanna der Schlachthöfe” von Bertolt Brecht auf – Abbildung zeigt das Düsseldorfer Schauspielhaus. Foto: Thomas Rabsch

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 9. Juni 2026

Planetarium – Kleiner Stern im großen All

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Familien-Show – Für Kinder ab 5 geeignet, als kurze Sternenkunde-Reise durch die Milchstraße.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr

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Preis: 12,30 €

Medien-Kids

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Vielfältiges und kostenloses Mitmachprogramm für Kinder ab 4 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 10-12 Uhr

Preis: kostenlos

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Live-Musik – Karla & Tjark

Zwei Singer-Songwriter live im „freundlich+kompetent“.

Ort & Uhrzeit: freundlich+kompetent, Hamburger Straße 13, 22083 Hamburg · Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

Preis: kostenlos

Theater – Die heilige Johanna der Schlachthöfe

Gastspiel im Rahmen des Hamburger Theater Festivals: Brechts Stück über Moral, Macht und Marktlogik.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor 1, 20095 Hamburg · 19.30-21.45 Uhr

Preis: ab 29 €

Stand Up Comedy

Open Mic mit wechselnden Comedians – neue Bits testen, Bewährtes spielen.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 15,70 €

Konzert – Bilmuri

Rock/Alternative-Konzert in der Fabrik.

Ort & Uhrzeit: FABRIK, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 28,40 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Jazz-Session – mit Sigi Dresen und Open Stage

Jazz-Session mit anschließend offener Bühne.

Ort & Uhrzeit: Alte Druckerei Ottensen, Bahrenfelder Straße 73d, 22765 Hamburg · 20-22 Uhr

Preis: kostenlos (Reservierung erforderlich)

Kneipenquiz

Kneipenquiz mit drei Runden (30 Fragen) – Teamabend mit Kulturbeitrag.

Ort & Uhrzeit: Alte Druckerei Ottensen, Bahrenfelder Straße 73d, 22765 Hamburg · Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

Preis: 10 €