Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg

Jazz-Gitarrist Pat Metheny tritt live in der Laeiszhalle im Großen Saal auf (Archivbild). Foto: picture alliance / Captital Pictures | MPI04

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 8. Juni 2026

Kinderbauernhof Kirchdorf

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Eintrittsfreier Besuchs- und Mitmachhof mit Tieren zum Streicheln, Füttern und Beobachten.

Ort & Uhrzeit: Kinderbauernhof Kirchdorf e.V., Stübenhofer Weg 19, 21109 Hamburg · 11-18 Uhr

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Preis: kostenlos

Zeit für MINT – Zentralbibliothek

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Kinder-Experimentierzeit, für Kinder ab 6 Jahren, in der Lernwerkstatt der Kinderbibliothek (Technik/Naturwissenschaft/Informatik).

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhalle Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15.30-16.30 Uhr

Preis: kostenlos

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Konzert des Internationalen Opernstudios

Arien, Duette und Liederabend mit Sänger:innen des Internationalen Opernstudios.

Ort & Uhrzeit: Staatsoper Hamburg (opera stabile), Kleine Theaterstraße 1, 20354 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 18 €

Live-Podcast – „Die letzten 48 Stunden Wirecard“

True-Crime-Livepodcast-Abend als Bühnenformat im Ohnsorg-Theater.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 39,90 €

Open Mic Comedy – GET UP Comedy

Open-Mic-Stand-up mit wechselnden Acts und neuen Jokes (8–10 Comedians).

Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg (Lustig Comedy Club), Talstraße 10–11, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 11-23 €

Live-Musik – As It Is

Pop-Punk-Reunion-Show im Club, angekündigt als Teil der „Ruin My Life In Europe“-Dates.

Ort & Uhrzeit: Headcrash, Hamburger Berg 13, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 27,15 €

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