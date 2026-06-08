Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Montag, 8. Juni 2026
Kinderbauernhof Kirchdorf
Eintrittsfreier Besuchs- und Mitmachhof mit Tieren zum Streicheln, Füttern und Beobachten.
Ort & Uhrzeit: Kinderbauernhof Kirchdorf e.V., Stübenhofer Weg 19, 21109 Hamburg · 11-18 Uhr
Preis: kostenlos
Zeit für MINT – Zentralbibliothek
Kinder-Experimentierzeit, für Kinder ab 6 Jahren, in der Lernwerkstatt der Kinderbibliothek (Technik/Naturwissenschaft/Informatik).
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhalle Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15.30-16.30 Uhr
Preis: kostenlos
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Konzert des Internationalen Opernstudios
Arien, Duette und Liederabend mit Sänger:innen des Internationalen Opernstudios.
Ort & Uhrzeit: Staatsoper Hamburg (opera stabile), Kleine Theaterstraße 1, 20354 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: 18 €
Live-Podcast – „Die letzten 48 Stunden Wirecard“
True-Crime-Livepodcast-Abend als Bühnenformat im Ohnsorg-Theater.
Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: ab 39,90 €
Open Mic Comedy – GET UP Comedy
Open-Mic-Stand-up mit wechselnden Acts und neuen Jokes (8–10 Comedians).
Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg (Lustig Comedy Club), Talstraße 10–11, 20359 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 11-23 €
Live-Musik – As It Is
Pop-Punk-Reunion-Show im Club, angekündigt als Teil der „Ruin My Life In Europe“-Dates.
Ort & Uhrzeit: Headcrash, Hamburger Berg 13, 20359 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 27,15 €
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