Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 30. Januar 2026

Stoffbeutel bemalen

Kreativ-Workshop für Kinder ab 5 Jahren: Stoffbeutel gestalten und mit nach Hause nehmen (Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Neugraben, Neugrabener Markt 7, 21149 Hamburg · 11:00–12:00 Uhr

Preis: kostenlos

Meine Heimat – Unser blauer Planet

Familien-Show mit Musik von Rolf Zuckowski – Ausflug in Natur, Klima und Weltall (empfohlen ab 5 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg (Stadtpark), Linnering 1, 22299 Hamburg · 11:00 Uhr

Preis: ab 12 €, ermäßigt ab 7,50 €

Kleiner LEGO®-DUPLO®-Nachmittag in der Bücherhalle

Offenes Bauen und Spielen auf dem Spielteppich für Kinder ab einem Jahr.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Jenfelder Au, Wilsonstraße 77, 22045 Hamburg · 14:30–17:30 Uhr

Preis: kostenlos

Storytime in English – Vorlesezeit für die Kleinsten

Englische Vorlesezeit mit Bewegung, Musik und Bilderbüchern für die Kleinsten (0-4 Jahre).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, Poopenhusenstraße 12, 22305 Hamburg · 15:00–15:30 Uhr

Preis: kostenlos

Studiokonzert Violine

Studierende der Klasse Prof. Tanja Becker-Bender spielen ein Konzert (Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: HfMT, Orchesterstudio, Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: kostenlos

Die Kinder der Schweigenden – Filmvorführung mit anschließendem Gespräch

Dokumentarfilm (Teil einer Trilogie) mit anschließendem Gespräch im Rahmen der Woche des Gedenkens.

Ort & Uhrzeit: Goldbekhaus (Bühne zum Hof), Moorfurthweg 9, 22301 Hamburg · Einlass 18:30 Uhr

Preis: kostenlos

Der fliegende Holländer

Richard Wagners romantische Oper in der Inszenierung von 2022 (zum letzten mal in dieser Saison).

Ort & Uhrzeit: Staatsoper Hamburg, Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 13-119 € (je nach Kategorie)

Migrantpolitan: Jam-Session

Offene Jam-Session mit Open Stage im Migrantpolitan (Host: Anas Aboura).

Ort & Uhrzeit: Migrantpolitan (Kampnagel-Gelände), Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

WDR Sinfonieorchester / Kian Soltani / Cristian Măcelaru

Orchesterkonzert mit Werken u. a. von Copland und Bartók.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie (Großer Saal), Platz d. Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 25,90 €

Eure Mütter – Perlen vor die Säue

Best-of-Comedyshow zum Jubiläum des Trios „Eure Mütter“.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle, Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 31 €

You are the Choir: Sing-a-long mit Annalena Doss

Mitmach-Singabend im freundlich+kompetent.

Ort & Uhrzeit: freundlich+kompetent, Hamburger Straße 13, 22083 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

„The Bats”-Livegig

Livegig mit Oldies, Rock’n’Roll, Beat und Country.

Ort & Uhrzeit: Chattahoochee, Meiendorfer Straße 34, 22145 Hamburg · ab 20:00 Uhr

Preis: kostenlos

Vinil do Zé (Samba Rock/Samba)

DJ-Abend mit Samba/Samba-Rock in der Pony Bar.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21:00 Uhr

Preis: kostenlos