Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 1. Juli 2026

Kindertheater Nordlicht – Schneewittchen in der Zuckerfalle

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Das Stück erzählt den Märchenklassiker als interaktives Kindertheater über Werbung und versteckten Zucker in Kinderlebensmitteln.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Holstenwall 30, 20355 Hamburg · 16 Uhr

Preis: kostenlos

Bilderbuchkino: Was ist denn ein Kattonk?

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Beim Bilderbuchkino wird die Geschichte vorgelesen, während die Bilder groß gezeigt werden; empfohlen ab vier Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2, 21109 Hamburg · 16–17 Uhr

Preis: kostenlos

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WM-Spiel: England gegen DR Kongo

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Das Knust zeigt das WM-Spiel auf dem Lattenplatz – Open Air. Um 22 Uhr dann auch Belgien gegen den Senegal.

Ort & Uhrzeit: Lattenplatz am Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 18 Uhr

Preis: kostenlos

Open Air Poetry-Slam

Beim Poetry Slam im Albatros Café entscheidet das Publikum über Finaleinzug und Sieg.

Ort & Uhrzeit: Albatros Café, Wagnerstraße 5, 22081 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 10-20 €

Musical – Natürlich Blond

Das First Stage Theater zeigt die Musicalfassung um Elle Woods und ihren Weg nach Harvard.

Ort & Uhrzeit: First Stage Theater, Thedestraße 15, 22767 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 45-69 €

Konzert – Ethel Cain

Ethel Cain spielt im Rahmen der „The Willoughby Tucker Forever Tour 2026“ beim Stadtpark Open Air; Support ist Brìghde Chaimbeul.

Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße 71, 22303 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 58,20 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Musicalkomödie – Höchste Zeit

Die Musicalkomödie im Winterhuder Fährhaus dreht sich mit Hits der 70er bis 90er um Liebe, Ehe und Hochzeitschaos.

Ort & Uhrzeit: Komödie Winterhuder Fährhaus, Hudtwalckerstraße 13, 22299 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 28 €

Live-Jazz-Musik – Felix Dehmel & Friends

Die Pony Bar setzt ihre Mittwochstradition mit Live-Jazz von Felix Dehmel & Friends fort.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 20.30 Uhr

Preis: kostenlos