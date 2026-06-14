Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Beim Public Viewing kann das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 verfolgt werden. (Symbolbild) IMAGO / Funke Foto Services

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 14. Juni 2026

Flohmarkt rund ums Kind in Poppenbüttel

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Privater Kinderflohmarkt mit Kleidung, Ausstattung und Spielzeug rund ums Kind.

Ort & Uhrzeit: Grundschule Poppenbüttel, Schulbergredder 21, 22399 Hamburg · 10-14 Uhr

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Preis: kostenlos

Märchen aus aller Welt

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Kinder ab 7 Jahren hören Märchen aus verschiedenen Ländern.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhallen Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 13.30-14.30 Uhr

Preis: kostenlos

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Buntes Altona

Auf der Open-Air-Infomeile der altonale präsentieren sich Initiativen und Akteure aus Altona und Hamburg.

Ort & Uhrzeit: Platz der Republik, Platz der Republik, 22765 Hamburg · 11 Uhr

Preis: kostenlos / Spenden erwünscht

Tanztriennale 2026: City Parade

Die erste Tanztriennale Hamburg eröffnet mit einer Tanzparade durch Barmbek-Nord vom Museum der Arbeit in Richtung Stadtpark.

Ort & Uhrzeit: Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg · 14 Uhr

Preis: kostenlos

Karaoke Café

Offenes Karaoke-Café mit Songs über Karafun, YouTube oder eigene Playbacks.

Ort & Uhrzeit: KulturWerkstatt Harburg, Kanalplatz 6, 21079 Hamburg · 15-20 Uhr

Preis: kostenlos

Rooftop Comedy – Rooftop Bar

Stand-up-Show des Moin Comedy Club mit Blick über die Alster.

Ort & Uhrzeit: HERITAGE Rooftop Bar, An der Alster 52, 20099 Hamburg · 16-17.15 Uhr, Einlass 15:30 Uhr

Preis: 27,50 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Live-Musik – Robert Carl Blank

Robert Carl Blank und Quartett spielen Folk, Pop, Soul und Blues auf dem Spielbudenplatz.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 18 Uhr

Preis: kostenlos

Public Viewing WM 2026 – Deutschland gegen Curaçao

Public Viewing des WM-Spiels auf dem Lattenplatz, im Saal und in der Bar.

Ort & Uhrzeit: Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos



