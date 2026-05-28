Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 29. Mai 2026

Planetarium – „Aurora – Im Reich des Polarlichts“

Fulldome-Show über Polarlichter mit starken Bildern – gut als Familienprogramm.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11.15 Uhr

Preis: 12,30 €

Bastelnachmittag – Quallen basteln

Kinder basteln bunte Quallen-Figuren zum Mitnehmen (ab 5 Jahren, ohne Anmeldung).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Horn, Am Gojenboom 46, 22111 Hamburg · 15-16 Uhr

Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Active City Day – Bewegungsmeile Rathausmarkt

Kostenlose Sport- und Mitmachangebote, mit über 20 Stationen, auf dem Rathausmarkt.

Ort & Uhrzeit: Rathausmarkt, Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg · 10-18 Uhr

Preis: kostenlos

Isemarkt-Tour & Verkostung

Geführte Food-Tour über den Isemarkt inklusive kleiner Gerichte/Verkostungen und Abschluss bei Schokovida.

Ort & Uhrzeit: U-Bahn Station Hoheluftbrücke, Grindelberg 85, 20144 Hamburg · 10-13 Uhr

Preis: 75 €

Ballett in der Staatsoper – „Erste Schritte“

Ballettabend im Großen Haus der Staatsoper.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 6-109 €

Theaterstück auf Englisch – All New People

Englischsprachige Komödie von Zach Braff – a darkly funny and brutally honest comedy about connection, loneliness, and the strange ways we come back to life when we least expect it.

Ort & Uhrzeit: The English Theatre of Hamburg, Lerchenfeld 14, 22081 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 32 €

Mitsing Konzert – Sing Dela Sing

Vom ersten Moment bis zur letzten Note singen hunderte bis tausende Leute im Publikum gemeinsam aktuelle Popsongs.

Ort & Uhrzeit: Gruenspan, Große Freiheit 58, 22767 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 19,95 €

Lesung – Elle Ellis „Newport Bay Club – Matching Your Lies“

Lesung und Buchpremiere mit Elle Ellis. Rahmenprogramm unteranderem mit Fotospot & DIY-Station.

Ort & Uhrzeit: Thalia Überseequartier, New Orleans Straße 6, 20457 Hamburg · 20.15 Uhr

Preis: 13 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Premiere Live Show – Kandinsky vs. Klee

Interaktive Live-Painting-Show, bei der das Publikum den Abendverlauf mitbestimmt.

Ort & Uhrzeit: LICHTHOF Theater, Mendelssohnstraße 15, 22761 Hamburg · 20.15 Uhr

Preis: 5-28 €

Clubnacht – The On(c)e Direction Night

Pop-Party/Night rund um One Direction und Solo-Tracks.

Ort & Uhrzeit: KENT Club, Stresemannstraße 163, 22769 Hamburg · 22 Uhr

Preis: ab 12,53 €