Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Freitag, 29. Mai 2026
Planetarium – „Aurora – Im Reich des Polarlichts“
Fulldome-Show über Polarlichter mit starken Bildern – gut als Familienprogramm.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11.15 Uhr
Preis: 12,30 €
Bastelnachmittag – Quallen basteln
Kinder basteln bunte Quallen-Figuren zum Mitnehmen (ab 5 Jahren, ohne Anmeldung).
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Horn, Am Gojenboom 46, 22111 Hamburg · 15-16 Uhr
Preis: kostenlos
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Active City Day – Bewegungsmeile Rathausmarkt
Kostenlose Sport- und Mitmachangebote, mit über 20 Stationen, auf dem Rathausmarkt.
Ort & Uhrzeit: Rathausmarkt, Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg · 10-18 Uhr
Preis: kostenlos
Isemarkt-Tour & Verkostung
Geführte Food-Tour über den Isemarkt inklusive kleiner Gerichte/Verkostungen und Abschluss bei Schokovida.
Ort & Uhrzeit: U-Bahn Station Hoheluftbrücke, Grindelberg 85, 20144 Hamburg · 10-13 Uhr
Preis: 75 €
Ballett in der Staatsoper – „Erste Schritte“
Ballettabend im Großen Haus der Staatsoper.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 6-109 €
Theaterstück auf Englisch – All New People
Englischsprachige Komödie von Zach Braff – a darkly funny and brutally honest comedy about connection, loneliness, and the strange ways we come back to life when we least expect it.
Ort & Uhrzeit: The English Theatre of Hamburg, Lerchenfeld 14, 22081 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: 32 €
Mitsing Konzert – Sing Dela Sing
Vom ersten Moment bis zur letzten Note singen hunderte bis tausende Leute im Publikum gemeinsam aktuelle Popsongs.
Ort & Uhrzeit: Gruenspan, Große Freiheit 58, 22767 Hamburg · 20 Uhr
Preis: ab 19,95 €
Lesung – Elle Ellis „Newport Bay Club – Matching Your Lies“
Lesung und Buchpremiere mit Elle Ellis. Rahmenprogramm unteranderem mit Fotospot & DIY-Station.
Ort & Uhrzeit: Thalia Überseequartier, New Orleans Straße 6, 20457 Hamburg · 20.15 Uhr
Preis: 13 €
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Premiere Live Show – Kandinsky vs. Klee
Interaktive Live-Painting-Show, bei der das Publikum den Abendverlauf mitbestimmt.
Ort & Uhrzeit: LICHTHOF Theater, Mendelssohnstraße 15, 22761 Hamburg · 20.15 Uhr
Preis: 5-28 €
Clubnacht – The On(c)e Direction Night
Pop-Party/Night rund um One Direction und Solo-Tracks.
Ort & Uhrzeit: KENT Club, Stresemannstraße 163, 22769 Hamburg · 22 Uhr
Preis: ab 12,53 €
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