Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 22. Mai 2026

Bastelnachmittag: Erdbeer-Origami

Kinder, ab 5 Jahren, falten mit einfachen Anleitungen Erdbeer-Origami aus Papier.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Horn, Am Gojenboom 46, 22111 Hamburg · 15-16 Uhr

Preis: kostenlos

FleetKids-Freitag: Gestalte Deinen eigenen Button

Kinder, ab 4 Jahren, gestalten eigene Buttons mit Motiven nach Wahl.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Neuallermöhe, Fleetplatz 2–4, 21035 Hamburg · 15-16.30 Uhr

Preis: kostenlos

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Open-Air Konzert – SINEM AKK

Open-Air-Konzert (wetterabhängig) – Sinem AKK singt in Deutsch, Englisch und Türkisch – und hat noch die eine oder andere Sprache im Repertoire, sie singt sowohl Cover-Songs als auch eigene.

Ort & Uhrzeit: BOOTsWagen-Café, Osterbrookplatz 18a, 20537 Hamburg · 18-20 Uhr

Preis: kostenlos

Live-Musik – Kubanische Lebenslust

Live-Set mit kubanischen und latino-inspirierten Songs – unteranderem: Salsa/Cumbia/Boleros.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos

Gitarrenabend – Flamenco mit dem Trio Atemporal

Flamenco-Gitarrenabend im Weinklang (Reservierung/Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Alte Druckerei Ottensen, Bahrenfelder Straße 73d, 22765 Hamburg · 20 Uhr

Preis: kostenlos

Hamburgs größte Pfingst-Singleparty

Erlebe eine unvergessliche Nacht dort, wo bereits viele Liebesgeschichten begonnen haben – hoch über den Dächern der Reeperbahn im Herzen von Hamburg

Ort & Uhrzeit: GAGA, Spielbudenplatz 21/22, 20359 Hamburg · 21 Uhr

Preis: ab 16,52 €

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Jazz-Abend

Wöchentlicher Jazz-Abend in der Galerie im Bahnhof Dammtor.

Ort & Uhrzeit: Nancy Tilitz Galerie im Dammtorbahnhof, Dag-Hammarskjöld-Platz, 20354 Hamburg · ab 21 Uhr

Preis: kostenlos (Hutspende erwünscht)

Balkan Bangers im Hafenbahnhof

Clubnacht mit Balkan Brass, treibenden Beats und Balkan-Grooves.

Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · 21 Uhr

Preis: kostenlos