Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 20. Februar 2026

Bilderbuchkino für Kinder

Für Kinder (5–7 Jahre) – eine Bilderbuchkino-Geschichte mit großen Bildern auf der Leinwand.

Ort und Uhrzeit: Bücherhalle Altona, Ottenser Hauptstraße 10 (Mercado), 22765 Hamburg · 16:30–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Wie normal bist du denn? – Kindertheater

Interaktives Kindertheaterstück, bei dem das Publikum mitentscheidet, was „normal“ ist (ab 10 Jahren).

Ort und Uhrzeit: Fundus Theater, Sievekingdamm 3, 20535 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: ab 5 €

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Geheimnisse – St. Pauli Theater

Theaterabend mit prominenter Besetzung – ein Bühnenstück rund um Geheimnisse und deren Folgen.

Ort und Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29–30, 20359 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 41,90 €

Angelo Kelly – „Ready to Rock“

Konzertabend in der Fabrik: Angelo Kelly kommt mit Band auf Clubtour.

Ort und Uhrzeit: FABRIK, Barnerstr. 36, 22765 Hamburg · 20:00 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

Preis: 33,70 € (Vorverkauf)

Comedyflash – Stand-up Comedy-Show in Hamburg

Stand-up-Mixshow mit wechselndem Line-up im Comedy Club an der Reeperbahn.

Ort und Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 20:00–22:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)

Preis: 18,63 €

VIVE LA FÊTE – La Discothéque Fantastique Française

Frankophile Party mit Musikmix quer durch französische und frankophone Popkultur.

Ort und Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · 21:00 Uhr

Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

DON’T STOP ME NOW – Stranger Things Special Part II (60s–90s)

Party mit Musik aus den 60ern bis 90ern; mit Verkleidung ist der Eintritt frei.

Ort und Uhrzeit: Molotow, Reeperbahn 136, 20359 Hamburg · 21:00 Uhr

Preis: 6,00 € (Eintritt frei mit Verkleidung)

