Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 15. Mai 2026

Bilderbuchkino und Basteln

Bilderbuchkino plus Bastelteil für Kinder – ohne Anmeldung als Familienangebot, für Kinder ab 4 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Wandsbek, Wandsbeker Allee 64, 22041 Hamburg · 16 Uhr

Preis: kostenlos

Spieletreff für Familien mit Kindern

Offener Spieletreff (Brettspiele/Robotik/Lego & Co.) für Familien, mit Kindern ab 5 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Harburg, Eddelbüttelstraße 47a, 21073 Hamburg · 16–17 Uhr

Preis: kostenlos

Food Truck Festival auf dem Spielbudenplatz

Vom 15. – 17. Mai lädt der Spielbudenplatz zur kulinarischen Weltreise, denn dann ist das Food Truck Festival endlich wieder zurück im Herzen der Reeperbahn.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, 20359 Hamburg · 16–23 Uhr

Preis: kostenlos

Oper – Frauenliebe und -sterben

Opernabend im Großen Haus – Vorstellung ist explizit für Fr., 15.05.2026, 19 Uhr gelistet.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 7–129 €

PubQuiz + Musik-Bingo

Quizabend und Musik-Bingo in der Landgang Brauerei.

Ort & Uhrzeit: Landgang Brauerei, Beerenweg 12, 22761 Hamburg · 19 Uhr

Preis: k. A.

Live Musik – 60s/70s Oldies & Rock’n’Roll

Live Musik auf dem Spielbudenplatz – 60s/70s Oldies & Rock’n’Roll von Hey Tonight.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, 20359 Hamburg · 19–20 Uhr

Preis: kostenlos

Stand-up Comedy – Moin Comedy Club

Im Moin Comedy Club erlebst du Stand-up so, wie es sein muss: Ehrlich, ungefiltert und verdammt nah dran.

Ort & Uhrzeit: Moin Comedy Club, Beim Grünen Jäger 6a, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 27,50 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Theater/Musical – Heiße Ecke: Das St. Pauli Musical

Neun Darsteller schlüpfen in über 50 Rollen und erzählen mit viel Humor Geschichten von St. Paulianern, Touristen und Kiez-Urgesteinen.

Ort & Uhrzeit: Schmidts Tivoli, Spielbudenplatz 27, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 54,90 €

Hip Hop Abend – DJ.Cool

DJ.Cool ist 13 Jahre alt und legt old school Hip Hop mit Vinyl auf.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21 Uhr

Preis: k. A