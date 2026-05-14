Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Freitag, 15. Mai 2026
Bilderbuchkino und Basteln
Bilderbuchkino plus Bastelteil für Kinder – ohne Anmeldung als Familienangebot, für Kinder ab 4 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Wandsbek, Wandsbeker Allee 64, 22041 Hamburg · 16 Uhr
Preis: kostenlos
Spieletreff für Familien mit Kindern
Offener Spieletreff (Brettspiele/Robotik/Lego & Co.) für Familien, mit Kindern ab 5 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Harburg, Eddelbüttelstraße 47a, 21073 Hamburg · 16–17 Uhr
Preis: kostenlos
Food Truck Festival auf dem Spielbudenplatz
Vom 15. – 17. Mai lädt der Spielbudenplatz zur kulinarischen Weltreise, denn dann ist das Food Truck Festival endlich wieder zurück im Herzen der Reeperbahn.
Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, 20359 Hamburg · 16–23 Uhr
Preis: kostenlos
Oper – Frauenliebe und -sterben
Opernabend im Großen Haus – Vorstellung ist explizit für Fr., 15.05.2026, 19 Uhr gelistet.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 7–129 €
PubQuiz + Musik-Bingo
Quizabend und Musik-Bingo in der Landgang Brauerei.
Ort & Uhrzeit: Landgang Brauerei, Beerenweg 12, 22761 Hamburg · 19 Uhr
Preis: k. A.
Live Musik – 60s/70s Oldies & Rock’n’Roll
Live Musik auf dem Spielbudenplatz – 60s/70s Oldies & Rock’n’Roll von Hey Tonight.
Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, 20359 Hamburg · 19–20 Uhr
Preis: kostenlos
Stand-up Comedy – Moin Comedy Club
Im Moin Comedy Club erlebst du Stand-up so, wie es sein muss: Ehrlich, ungefiltert und verdammt nah dran.
Ort & Uhrzeit: Moin Comedy Club, Beim Grünen Jäger 6a, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: 27,50 €
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Theater/Musical – Heiße Ecke: Das St. Pauli Musical
Neun Darsteller schlüpfen in über 50 Rollen und erzählen mit viel Humor Geschichten von St. Paulianern, Touristen und Kiez-Urgesteinen.
Ort & Uhrzeit: Schmidts Tivoli, Spielbudenplatz 27, 20359 Hamburg · 20 Uhr
Preis: ab 54,90 €
Hip Hop Abend – DJ.Cool
DJ.Cool ist 13 Jahre alt und legt old school Hip Hop mit Vinyl auf.
Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21 Uhr
Preis: k. A
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