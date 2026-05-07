Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 8. Mai 2026

Eddie will ins All – Ein Hamster hebt ab

Planetarium-Show für Familien, die spielerisch Raketen, Fliegen und Astronomie erklärt – empfohlen ab 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg · 12.30 Uhr

Preis: 7,70 – 12,30 €

Puppentheater – Pettersson & Findus

Erlebe ein liebevoll inszeniertes Puppentheater rund um die beliebtesten Abenteuer von Pettersson und seinem aufgeweckten Kater Findus.

Ort & Uhrzeit: Beim Alsterdomizil-Herrenhaus, Wellingsbüttler Weg 71, 22391 Hamburg · 16 Uhr

Preis: 14,61 €

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Flohmarkt an der Fischauktionshalle

Trödel- und Flohmarkt direkt am Hafen mit Ständen auf dem Freigelände – Hafengeburtstag-Special.

Ort & Uhrzeit: Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg · 10–20 Uhr

Preis: kostenlos

Open-Air-Live-Programm

Live-Bühnenprogramm zum Hafengeburtstag mit wechselnden Bands von Shanty bis Rock-Cover.

Ort & Uhrzeit: Landungsbrücken Hamburg, Bei den Sankt Pauli-Landungsbrücken 8, 20359 Hamburg · 11–23.59 Uhr

Preis: kostenlos

Stand-up-Comedy-Show

Mix aus Profi-Comedians und Newcomern im Club-Setting an der Reeperbahn.

Ort & Uhrzeit: Lustig Comedy Club, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 18.30 Uhr

Preis: 21,90 €

Quiz-/Games-Abend in Bar-Setting

„All you need is bisschen 2000er Vibes” – Quiz, Games und 2000er-Musikabend im Bar-Setting, inklusive Pubquiz/Quiz-Kategorien.

Ort & Uhrzeit: KULTUR&GUT, Friedensallee 7-9, 22765 Hamburg · 19–23.55 Uhr

Preis: kostenlos

Satire-Abend – Richlings Real Reality

Kabarett-/Satire-Abend mit Mathias Richlings aktuellem Programm im St. Pauli Theater.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29/30, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 17 – 44 € (je nach Kategorie)

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Clubnacht – Oliver Heldens

Der niederländische DJ und Produzent Oliver Heldens verspricht eine Mischung aus Future House, Tech House und Dance.

Ort & Uhrzeit: Docks Hamburg, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 23 Uhr

Preis: ab 42,44 € (VVK-Stufe)

Kay Ray Late Night

Mitternachts-Show auf der Reeperbahn. Bei Kay Ray gibt’s keine Filter. Keine Tabus. Nur pure Unterhaltung, die knallt – laut, scharf und herrlich unkorrekt.

Ort & Uhrzeit: Reeperbande, Reeperbahn 157 E, 20359 Hamburg · 23.59 Uhr

Preis: 41,79 €