Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 5. Juni 2026

Planetarium – Eddie will ins All

Kinderprogramm über Raketen, Fliegen und Astronomie – spielerisch für die ganze Familie.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 12.30 Uhr

Preis: 12,30 €

Bilderbuchkino

Vorlesen mit Leinwandbildern – jede Woche eine neue Geschichte, für Kinder ab 3.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Holstenstraße, Norderreihe 5–7, 22767 Hamburg · 16 Uhr

Preis: kostenlos

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Opern-Werkstatt – „Tristan und Isolde“

Kompaktseminar als vertiefende Einführung in Wagners „Tristan und Isolde“.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Probebühne 3), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 18 Uhr

Preis: 72 €

Stadtpark Open Air – Madsen

Open-Air-Konzert der Band Madsen im Stadtpark.

Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße / Ecke Jahnring, 22303 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 55,95 €

Poetry Slam U20 Finale – Hamburger Stadtmeisterschaft

Nachwuchs-Poeten treten im U20-Finale gegeneinander an.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 13,20 €

Theater – Veer Lüüd in’n Nevel – Reif für die Insel

Plattdeutsche Komödie (mit hochdeutschen Übertiteln im Rang).

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 34,16 €

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Moin Comedy Club – Die Live-Show

Stand-up-Abend mit wechselndem Line-up in Club-Atmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Moin Comedy Club (Universo Tango), Beim Grünen Jäger 6A, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 22-27,50 €

Live-Performance – Club 4 – „My Sisters and Brothers”

Performance mit jungen Performern im Rahmen des All-Stars-Festivals.

Ort & Uhrzeit: Thalia in der Gaußstraße, Gaußstraße 190, 22765 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 12 €