Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 28. Mai 2026

Planetarium – Der kleine Major Tom

Kinder-Planetariumsshow rund um ein Weltraumabenteuer.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 15 Uhr

Preis: 12,30 €

Vorlesen für Kinder

Vorlesestunde für Kinder (4–10 Jahre) in Kooperation mit Lesewelt Hamburg e. V.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Horn, Am Gojenboom 46, 22111 Hamburg · 16.30-17.30 Uhr

Preis: kostenlos

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Food Lovers Market Eppendorf

Öko-Wochenmarkt mit regionalen Bio-Produkten.

Ort & Uhrzeit: Marie-Jonas-Platz, (ohne Hausnr.), 20249 Hamburg · 11 Uhr

Preis: kostenlos

Afterwork – Bricks Beat

Afterwork-Abend mit Drinks, DJ und entspanntem Bar-Setting.

Ort & Uhrzeit: BRICKS Bar, Große Bleichen (ohne Hausnr.), 20354 Hamburg · 18.30 Uhr

Preis: kostenlos

Ü25-45 Party – Beats & Meets

Ü25-45-Date-Night mit Oldschool Hip-Hop & R’n’B in Club-/Bar-Atmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Cascadas, Ferdinandstraße 12, 20095 Hamburg · 19-23 Uhr

Preis: 15-20 €

Oper – Luisa Miller

Opernvorstellung in der Hamburgischen Staatsoper.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 6-109 €

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Poetry Slam

Offene Poetry-Slam-Bühne mit eigenen Texten in Café-Atmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Café [Why Not], Daimlerstraße 38, 22763 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: kostenlos

Live Dating – Pitch your friend

Live-„Pitch“-Bühne im Kino: Freunde stellen Singles auf der Bühne vor, danach Bar & Ausklang.

Ort & Uhrzeit: Magazin Filmkunsttheater, Fiefstücken 8a, 22299 Hamburg · 19.30-22.30 Uhr

Preis: 13,96 €