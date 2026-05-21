Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 21. Mai 2026

Deine Comic-Helden als Button

Aus alten Comics oder eigenen Zeichnungen werden Buttons gebastelt – ohne Anmeldung, für Kinder ab 5 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Altona (Mercado), Ottenser Hauptstraße 10, 22765 Hamburg · 15.30-16.30 Uhr

Preis: kostenlos

Kuscheltier-Übernachtung in der Bücherhalle

Start mit Geschichte und Bastel-Erinnerungsbuch – das Kuscheltier bleibt über Nacht in der Bücherhalle.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Jenfelder Au, Wilsonstraße 77, 22045 Hamburg · 17 Uhr

Preis: kostenlos (mit Anmeldung)

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Barabend im Irish Pub

Barabend mit Irish-Pub-Programm, mit Live-Musik ab 20.30 Uhr.

Ort & Uhrzeit: ThomasRead Irish Pub, Nobistor 10, 22767 Hamburg · ab 18 Uhr

Preis: kostenlos

Bundesjugendballett John Neumeier

Gastspielabend des Bundesjugendballetts in der Hamburgischen Staatsoper.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 25,60 €

Poetry Slam – Slam the Pony

Der legendäre Poetry Slam im Herzen der Schanze: Auf dieser Bühne machen Newcomer ihre ersten Schritte, während Profis mit neuen Texten vorbeischauen.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 20-22 Uhr

Preis: 11,00 €

Theater – Alles, was wir nicht erinnern

Theaterabend nach Christiane Hoffmann, danach Publikumsgespräch mit der Autorin und dem Regisseur.

Ort & Uhrzeit: Thalia Gaußstraße, Gaußstraße 190, 22765 Hamburg · 20-21.45 Uhr

Preis: ab 28,00 € (erm. ab 11,00 €)

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Jazz-Jam-Session

Offene Jazz-Jam im Birdland – Opener Set von 20.30-21:30 Uhr. Einsteiger sind danach auf der Jazz-Jam-Session von 22-2 Uhr willkommen.

Ort & Uhrzeit: Birdland, Gärtnerstraße 122, 20253 Hamburg · ab 20.30 Uhr

Preis: kostenlos

Live Musik – DJ Jasper Kråch

DJ-Set in der Pony Bar mit Minimal, Deep und Tech House.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21 Uhr

Preis: kostenlos