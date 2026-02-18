Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 19. Februar 2026

„metaMorph 1 – Dämonen & Monster“ – Premiere

Relaxed Performance des inklusiven Klabauter-Ensembles über Monsterbilder und Grauzonen zwischen „gut“ und „böse“.

Ort & Uhrzeit: Klabauter Theater, Jungestraße 7a, 20535 Hamburg · 11:00 Uhr

Preis: 15 € (ermäßigt 8 €)

Das Geheimnis der Papierrakete – Kinderveranstaltung

Planetariums-Show für Familien (empfohlen ab 6 Jahren) mit Planetenreise durchs Sonnensystem.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 15:00 Uhr

Preis: ab 12 € (ermäßigt ab 7,50 €)

Das aus der Jugend + scheitern.dreitausend + Schluma – Konzert

Drei Acts an einem Abend im Molotow.

Ort & Uhrzeit: Molotow, Nobelstraße 1–3, 22765 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 17,80 €

Tschüssikowski! – Schmidt Theater

Aufführung im Schmidt-Theater auf der Reeperbahn.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27–28, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 36,90 €

Comedyflash – Die Stand Up Comedy Show

Stand-up-Line-up im Clubformat (Comedyflash).

Ort & Uhrzeit: Mein Club, Reeperbahn 136, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 17,40 €

Le Concert Olympique / Kit Armstrong / Jan Caeyers – Klavierkonzert

Beethoven-Programm („Beethoven27“) im Großen Saal.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie Hamburg, Platz der Deutschen Einheit, 20457 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 72 €

arabesques 2026 – Veronique Elling & Band

„Träume, die nie enden“-Auftritt in Kooperation mit dem deutsch-französischen Festival „arabesques“.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle Hamburg (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 23 €