Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 14. Mai 2026

Proben- & Konzertbesuch – für Familien mit Kindern

Gemeinsam Generalprobe und Mittagskonzert erleben – mit Gelegenheit, den Künstlern Fragen zum Probenprozess zu stellen, für Familien mit Kindern ab 7 Jahren.

Ort & Uhrzeit: TUHH (Technische Universität Hamburg), Denickestraße 22, 21075 Hamburg · 12–14 Uhr

Preis: kostenlos

Interaktive Performance – Radioballett

Interaktive Performance mit Funkkopfhörern im öffentlichen Raum – Teilnahme nach Anweisungen als gemeinsames „Radioballett“, für Kinder ab 8 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Rathaus Harburg, Harburger Rathausplatz 1, 21073 Hamburg · 18 Uhr

Preis: kostenlos

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Museum am Rothenbaum – Freier Eintritt

Dauerausstellung „Erste Dinge“ und weitere Ausstellungen im MARKK– Freier Eintritt ab 16 Uhr.

Ort & Uhrzeit: Museum am Rothenbaum (MARKK), Rothenbaumchaussee 64, 20148 Hamburg · ab 16 Uhr

Preis: kostenlos

Open Air – Schrødingers Lichtung

Biergarten- und Open-Air-Abend im Schanzenpark mit Drinks, Food und wechselnden DJ-Sets.

Ort & Uhrzeit: Schrødingers, Schröderstiftstraße 7, 20146 Hamburg · 17–23 Uhr

Preis: kostenlos

Stand-Up Comedy – Freche Möwe

Mixed-Show mit mehreren Stand-up-Comedians, die neues Material testen.

Ort & Uhrzeit: Monkeys Music Club, Barnerstr. 16, 22765 Hamburg · 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)

Preis: 20,74 €

Planetarium Hamburg – Queen Heaven

Ein audiovisuelles Fest für die britische Jahrhundertband – Queen-Hommage als 360-Grad-Musikshow unter der Kuppel mit Licht-/Lasereffekten.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 15,00 €

Theater – All New People

Englischsprachige Comedy über vier Fremde, die in einer Nacht aufeinanderprallen – und irgendwie miteinander klarkommen müssen.

Ort & Uhrzeit: The English Theatre of Hamburg, Lerchenfeld 14, 22081 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 29,00 €

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Tischtennisabend

Tischtennis im Haus 73: Push It To The Limit – im Anbau mit Musik. Eigene Schläger müssen mitgebracht werden.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 20–0 Uhr

Preis: kostenlos

Live Musik – Mama Love

DJ-Set mit Disco & House Musik in der Pony Bar.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21 Uhr

Preis: kostenlos