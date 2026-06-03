Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 4. Juni 2026

Kreativer Nachmittag – „KRE-DO“

Kreativ-Donnerstag für Kinder mit Basteln, Spielen und kleinen Mitmachaktionen ab 4 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Harburg, Eddelbüttelstraße 47a, 21073 Hamburg · 16-17 Uhr

Preis: kostenlos

Bewegtes Bilderbuchkino

Bilderbuchkino zum Mitmachen (hüpfen, klatschen, schleichen) für 4–6-Jährige.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, 22587 Hamburg · 16.15-16.45 Uhr

Preis: kostenlos

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Running City Tours

Geführter Lauf durch die City mit lokalen Spots – Treffpunkt ist an der Alten Oberpostdirektion am Stephansplatz.

Ort & Uhrzeit: Alte Oberpostdirektion am Stephansplatz, Dammtorwall 8, 20354 Hamburg · 7 Uhr

Preis: 49,39 €

Planetarium – Expedition durchs Sonnensystem

Multimedia-Show über Mars, Saturn & Co. mit aktuellen Raumsonden-Bildern und Wissens-Update.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 10.45 Uhr

Preis: 12,30 €

Stand Up Comedy

Stand-up-Abend im Hotel-Setting (Mix aus Comedians, moderiert als Showformat).

Ort & Uhrzeit: The Cloud One Hotel, Willy-Brandt-Straße 20–22, 20457 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 20,74 € (ermäßigt 16,35 €)

Opern-Slam – „Einmal um die ganze Welt“

Opern-Slam im Kurzformat: Sänger treten mit 90-Sekunden-Performances gegeneinander an.

Ort & Uhrzeit: Opernloft im Alten Fährterminal Altona, Van-der-Smissen-Str. 4, 22767 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 28 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Theater – Freiflug: Preußens Glory Hole

Spätabend-Format im Nachtasyl (Thalia) – „Freiflug“ als Bühnen-/Performanceabend.

Ort & Uhrzeit: Nachtasyl (Thalia), Alstertor 1, 20095 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 8-12 €

Poetry Slam – Stadtmeisterschaften Halbfinale 2

Die Stadtmeisterschafts-Halbfinals: die besten Slammer Hamburgs, Publikum kürt die Finalisten.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 20,29 €