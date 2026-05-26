Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 26. Mai 2026

Bilderbuchkino „Auflauf im Zoo“

Bilderbuchkino nach James Krüss für Kinder ab 3 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Schnelsen, Wählingsallee 19, 22459 Hamburg · 15.30 Uhr

Preis: kostenlos

Planetarium-Show – Space Tour

Sternenreise/Show im Planetarium – „Hamburg-Programm“ für alle, die einmal durchs All wollen.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 17.30 Uhr

Preis: ab 7,70 €

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Ballett – „Slow Burn“ (Uraufführung)

Ballettabend – Uraufführung von „Slow Burn“ in der Hamburger Staatsoper.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 6-109 €

Theater-Komödie – Kunst

Yasmina Rezas Komödie über Freundschaft, Geschmack und ein Bild.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29/30, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 42,90 €

Salsa Afterwork Party – Caribbean Night

Salsa/Bachata-Party mit DJ – dienstags abends Tanzfläche in der City.

Ort & Uhrzeit: Cascadas, Ferdinandstraße 12, 20095 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 10 € (AK) / Studenten 7€

Standup Comedy Show

Stand-up-Show in der Taugenichts Bar – freie Platzwahl, verschiedene Ticketkategorien.

Ort & Uhrzeit: Taugenichts Bar, Holstenstraße 192, 22765 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 5,99–9,99 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Live Musik – Au/Ra

Clubshow im Bunker auf dem Heiligengeistfeld.

Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 28,20 €

Konzert – NE-YO & AKON – „Nights Like This Tour 2026“

Großes Arena-Konzert mit NE-YO & Akon.

Ort & Uhrzeit: Barclays Arena, Hellgrundweg 44, 22525 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 67,60–136,60 €