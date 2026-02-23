Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 24. Februar 2026

DANCE MACHINES – Hamburger Kindertheater Treffen

Multimediale Tanz-Experience mit VR-Brille, bei der analoge und virtuelle Bewegung zusammenkommen (ab 11 Jahren).

Ort & Uhrzeit: FUNDUS THEATER, Sievekingdamm 3, 20535 Hamburg · 10:00–11:00 Uhr

Preis: 5–10 €

Ausstellung zur Zoll- und Schmuggelgeschichte

Dauerausstellung zur Zoll- und Schmuggelgeschichte – Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre kommen kostenlos rein.

Ort & Uhrzeit: Deutsches Zollmuseum, Alter Wandrahm 16, 20457 Hamburg · DI-SO 10:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos bis 17 Jahre, ab 18 Jahren 3 €

Maladée – „Nachgelegt! Bekenntnisse einer ganz normalen Göttin“

Musik-Comedy/Kabarett mit Songs und Anekdoten im Schmidt Theater.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27–28, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 22,80 €

Freche Möwe – Stand Up Comedy

Open-Mic-Show mit mehreren Comedians im Monkeys Music Club.

Ort & Uhrzeit: Monkeys Music Club, Barnerstr. 16, 22765 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 12-19 €

Pixel & Popcorn: Games auf die Kinoleinwand

Neue Indie-Games aus Hamburg werden live im Kino präsentiert – mit Talk auf der Bühne und Networking danach.

Ort & Uhrzeit: Savoy Filmtheater, Steindamm 54, 20099 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 10 €

Stand Up Komitee Special – Tourfinale

Jubiläums-Edition des wöchentlichen Open-Mic-Formats mit Extras und Special Guests.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 19,90 €

vision string quartet

Streichquartett-Abend mit Mozart und Schostakowitsch sowie Songs vom Album „In the Fields“.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie (Kleiner Saal), Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 29–49 € (je nach Kategorie)