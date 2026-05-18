Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Dienstag, 19. Mai 2026
Planetarium – Eddie will ins All
Familien-Show im Planetarium über Raketen, Fliegen und Astronomie (ab ca. 6 Jahren).
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 16.15 Uhr
Preis: ab 7,70 €
Kinderdisco
Kinderdisco, für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren, zum freien Tanzen im großen Saal (nur mit Begleitung, keine Betreuung).
Ort & Uhrzeit: kulturA – kulturzentrum neuallermöhe, Otto-Grot-Straße 90, 21035 Hamburg · 16.30–17.15 Uhr
Preis: kostenlos
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Filmtreff in der Bücherhalle Bergedorf – FSK 60
Überraschungsfilm im „Kinosaal“ der Bücherhalle (mit Anmeldung) – Snacks und Getränke dürfen mitgebracht werden.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Bergedorf, Holzhude 1 (im KörberHaus) 21029 Hamburg) · 13–15.30 Uhr
Preis: kostenlos
Lesebühne zum QueerHistoryMonth
Abend mit selbstgeschriebenen Texten, queerer Erinnerung und Austausch – nur für FLINTA Personen.
Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 19 Uhr
Preis: kostenlos (Spenden erbeten)
Oper – Il barbiere di Siviglia
Rossinis Komödie in italienischer Sprache mit deutschen/englischen Übertiteln (Einführung 45 Min. vorher).
Ort & Uhrzeit: Staatsoper Hamburg (Großes Haus), (Adresse in der Quelle nicht ausgewiesen) · 19 Uhr
Preis: 7–119 € (je nach Platzkategorie)
Theater – Der Drache
Theaterabend mit Jewgeni Schwarz’ Stück „Der Drache“.
Ort & Uhrzeit: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: ab 25 €
Theaterschiff – Desperate Boatwives
Show-Abend auf dem Theaterschiff (Jubiläumsprogramm).
Ort & Uhrzeit: Theaterschiff Hamburg, Holzbrücke 2 / Nikolaifleet, 20459 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: ab 29 €
Stand Up Comedy
Hamburgs größtes Open Mic – das Stand Up Komitee!
Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 16,88 €
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Afterwork Party – Salsa und Bachata
Caribbean Night – Afterwork Salsa-/Bachata-Party mit DJ.
Ort & Uhrzeit: Cascadas, Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 10 € (AK) · Studenten 7 €
Live Musik – Irish Pub
Später Kneipen-Gig. Live Musik von MacPiet in Irish Pub.
Ort & Uhrzeit: Murphy’s Irish Pub, Friedrichstraße 24, 20359 Hamburg · 22 Uhr
Preis: k. A.
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