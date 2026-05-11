Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 12. Mai 2026

Erstes Programmieren mit Lego

Kinder ab 8 Jahren bauen einfache Lego-Modelle und programmieren sie anschließend in der App (Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Finkenwerder, Ostfrieslandstraße 5, 21129 Hamburg · 10–11.30 Uhr

Preis: kostenlos

Comic-Helden als Button gestalten

Kinder ab 5 Jahren gestalten eigene Buttons aus Comics, Bildern oder selbstgemalten Motiven.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, 22305 Hamburg · 15–17 Uhr

Preis: kostenlos

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Konzert – Daisy Grow Yellow

Live-Konzertabend mit Indie-Pop Musik in der Bar „freundlich+kompetent“.

Ort & Uhrzeit: freundlich+kompetent, Hamburger Straße 13, 22083 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos

Lars Redlich – „Unaufhaltsam unterhaltsam“

Comedy-/Kabarett-Show mit Musik und Parodien im Schmidt Theater.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27–28, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 21,70 €

Rock’n’Roll Konzert

„Horst With No Name” präsentiert „THE FULL 70% ROCK’N’ROLL POWER”, ab 18 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Frau Hedis Tanzkaffee, Landungsbrücke 10 (Innenkante), 20359 Hamburg · 19–21 Uhr

Preis: VVK 14 € (zzgl. VVK-Gebühr), AK 16 €

Theaterabend – Mein Kampf

Tragikomödie, in der der junge, gescheiterte Künstler Hitler im Obdachlosenasyl auf den jüdischen Buchverkäufer Shlomo Herzl trifft.

Ort & Uhrzeit: MUT! Theater, Amandastraße 58, 20357 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 21,42 €

Dixie-Swing-Abend

Dixie-/Swing-Abend mit Musik zum Mitklatschen und Mittanzen.

Ort & Uhrzeit: Kulturzentrum BiM (Bürgerhaus Meiendorf), Saseler Straße 21, 22145 Hamburg · 19–21 Uhr

Preis: kostenlos (Spende freiwillig)

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Science-Slam über Musik in der digitalen Zeit

Beim Science-Slam werden komplexe Themen in verständlichen, kurzweiligen und unterhaltsamen Vorträgen präsentiert.

Ort & Uhrzeit: Kultur Palast Harburg, Rieckhoffstraße 14, 21073 Hamburg · 19.30–21.30 Uhr

Preis: kostenlos

Standup-Comedy-Show

Bei der Comedy-Night sorgen verschiedene Comedians mit ihren Programmen für beste Unterhaltung – spontan, witzig und garantiert unterhaltsam.

Ort & Uhrzeit: Taugenichts Bar, Holstenstr. 192, 22765 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 5,99-9,99 €