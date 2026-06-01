Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 2. Juni 2026

Planetarium – Der kleine Tag – das Sternenmusical

Poetisches Sternenmusical für Familien unter der Kuppel des Planetariums.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr

Preis: 12,30 €

Gedichte für Wichte

Spiel und Spaß für die Kleinsten. Für Kinder von 1 bis 3 in Begleitung ihrer Eltern – keine Anmeldung notwendig.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1 (Eingang: Arno-Schmidt-Platz), 20097 Hamburg · 15-15.45 Uhr

Preis: kostenlos

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Altona macht auf – Das Nachbarschafts-Fest

Nachbarschaftsabend mit „Sehnsuchtsfenstern & Balkontheater“ rund um die Gaußstraße.

Ort & Uhrzeit: Thalia Gaußstraße (BOX), Gaußstraße, 22765 Hamburg · ab 19 Uhr

Preis: kostenlos

Poetry Slam – OPEN AIR

Poetry Slam im Garten-Setting mit mehreren Auftretenden und Publikumswertung (bei Regen indoor).

Ort & Uhrzeit: Gewächshaus Hamburg, Holstenkamp 80, 22525 Hamburg · 19-21 Uhr

Preis: 8-20 €

Theater – Arendt – Denken in finsteren Zeiten

Theaterabend über Hannah Arendt zwischen Erinnern, Denken und Eichmann-Prozess.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, 20354 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 11-48 €

Salsa-/Bachata-Party

Caribbean Night mit DJ und Tanzfläche bis nachts.

Ort & Uhrzeit: Cascadas, Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 10 € (AK) / 7 € Studierende

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Stand-Up Comedy

Open-Mic-Stand-up mit wechselnden Comedians im Jazzclub (ab 18 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Birdland Hamburg, Gärtnerstraße 122, 20253 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 20 €

Konzert – Joost Klein

Konzertabend mit Joost Klein in der Sporthalle Hamburg.

Ort & Uhrzeit: Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55, 22297 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 59 €