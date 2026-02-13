Noch nichts vor? Das geht an Valentinstag in Hamburg

Valentinstags Edition: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und diesmal besonders für die Turteltäubchen unter uns. Diese Ausgabe versteht sich als Last-Minute-Valentinstags-Guide und hält auch ein paar Tipps für die Singles bereit. Bei den Tipps, bei denen gebucht oder Tickets erworben werden müssen, heißt es schnell sein – denn es handelt sich bei vielen um Restkarten und -plätze.

Valentinstag – Samstag, 14. Februar 2026

Unternehmungen

Pop Up´s, Aktivitäten, Kulinarik, Vernissage und mehr: Hier sind ein paar Ideen, wie ihr den Tag der Liebe gemeinsam verbringen könnt:

Stop in the name of love Pop-up im eeden

Pop up mit Drinks, DIY´s, Austausch, Performances und Künstler:innen.

Ort & Uhrzeit: eeden, Stresemannstraße 132A, 22769 Hamburg – 12 bis 18 Uhr

Preis: 6 Euro

Eine 2-stündige selbstgeführte Schatzsuche speziell für Paare mit romantischen Aufgaben.

Ort & Uhrzeit: Spiel startet am Jungfernstieg – die Zeit kann selbst ausgesucht werden

Preis: 19,99 Euro p.P.

Romantischer Kinoabend – Titanic

Romantikklassiker „Titanic“ in den Zeise Kinos.

Ort & Uhrzeit: Zeise Kinos, Friedensallee 7-9, 22765 Hamburg – um 16 Uhr

Preis: 14 Euro

Hamburger Abendlichter Kreuzfahrt

Einstündige romantische Bootsfahrt – bewundere die funkelnden Lichter der Stadt

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Landungsbrücken – 18 Uhr

Preis: 24 Euro p.P.

Love Letters Only – Vernissage des Künstlers DS

Blumen& Graffiti – Ausstellung des Street-Art-Künstlers DS in der Affenfaust Galerie.

Ort & Uhrzeit: Affenfaust Galerie, Paul-Roosen-Straße 43, 22767 Hamburg – 19-23 Uhr

Preis: kostenlos

The Animesy – Anime Symphony Orchestra

Großes Orchester mit bekannten Anime-Soundtracks – emotional und cineastisch.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle, Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg — 19.30 Uhr

Preis: ab 10 Euro

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Konzert zum Valentinstag

Klassischer Valentinstags-Abend mit Liebesarien und Duetten.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle, Kleiner Saal, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg – 20 Uhr

Preis: ab 32,45 Euro

Drinks und Kulinarik RINKS & KULINARIK

Liebe geht bekanntlich durch den Magen – deshalb habt ihr hier ein paar Tipps, wie ihr euch an Valentinstag kulinarisch beglücken lassen könnt. Bei Reservierungen müsst ihr schnell sein, denn viele Restaurants sind bereits ausgebucht.

Frühstück im Bett

Den Morgen richtig starten und Frühstück nachhause bestellen – zum Beispiel bei Nimmersatt Catering.

Kulinarik Tour durch St. Pauli

3-stündiger kulinarischer Rundgang durch Hamburgs legendärem Stadtteil St.Pauli.

Ort & Uhrzeit: Start bei der U-Bahn-Haltestelle Feldstraße, 20359 Hamburg – gewünschte Uhrzeit auswählen.

Preis: 49 Euro p.P.

Hard Rock Cafe Hamburg – Valentinstags Angebot

Valentins-Specials mit Drinks-Deal und Merch-Angebot.

Ort & Uhrzeit: Hard Rock Cafe Hamburg, Bei den St. Pauli Landungsbrücken 5, 20359 Hamburg – 11.30–21

Preis: 2 Espresso Martini für 14 Euro, weitere Specials vor Ort

Romantisches Surf-and-Turf-Dinner für Zwei.

Ort & Uhrzeit: T.R.U.D.E., Maurienstraße 13-15, 22305 Hamburg – ab 17 Uhr

Preis: 24,50 Euro p.P.

Valentinstags-Menü im WaveCity – 3 Gänge und 2 Cocktails.

Ort & Uhrzeit: WaceCity, Hongkongstraße 2-4, 20457 Hamburg – gewünschte Uhrzeit auswählen

Preis: 99 Euro für zwei Personen

Romantische Spaziergänge

An Valentinstag, dem 14. Februar soll es kalt aber meist trocken werden – und die Sonne soll sich auch kurz blicken lassen. Ein Spaziergang am Tag der Liebe wäre also eine schöne Idee – aber packt euch warm ein. Hier sind ein paar Ideen für romantische Spaziergänge in Hamburg:

Spaziergang im Treppenviertel in Blankenese

Ein schöner Spaziergang im malerischen Treppenviertel mit Besuch auf dem Blankeneser Wochenmarkt (bis ca. 13 Uhr) und einem der besten Croissants Hamburgs beim Stand „La petite Boulangerie“.

Spaziergang am Elbstrand

Schöner Spaziergang am Elbstrand mit einem Drink in der Strandperle. Am besten stilecht zu erreichen mit der Hafenfähre 62 ab Landungsbrücken.

Spaziergang rund um die Außenalster

Einmal rund um die Außenalster spazieren mit einem Drink oder Late-Breakfast im Alstercliff (Frühstück bis 12 Uhr).

Spaziergang in der Speicherstadt und Hafen City

Maritimer Spaziergang am Hafen – besonders am Abend schön beleuchtet. Ein Start bei oder auf der Elphilharmonie für den Ausblick bietet sich an.

Singles & Friends

Auch Singles sollen an Valentinstag auf ihre Kosten kommen – hier sind ein paar Tipps für Daydrinking, Spiele und Partys:

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Daydrinking im Cafe Rosa

Daydrinking, Musik und Strohhalme, die verraten wie euer Herz gerade tickt.

Ort & Uhrzeit: Cafe Rosa, Friedensallee 7-9, 22765 Hamburg – 14 Uhr bis Open End

Preis: Eintritt kostenlos, 14 Euro auf Drinks

Bingo for Singles

Bingo-Night für Singles mit spannendem Gewinn im Lüttliv.

Ort & Uhrzeit: Lüttliv, Maurienstraße 19, 22305 Hamburg – 19 Uhr

Preis: 7 Euro

Anti Valentines Party im Halo mit House, Hip Hop und Party Classics.

Ort & Uhrzeit: Halo Club, Große Freiheit 6, 22767 Hamburg – 22.30 Uhr

Preis: 15,76 Euro inkl. Welcome-Drink nach Wahl