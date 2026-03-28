Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 29. März 2026

Sterntaler – vom Universum belohnt

Musikalische Märchen-Neufassung unter der Kuppel – empfohlen ab 4 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11:00 Uhr

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

XXL-Spielenachmittag

Große Brett- und Bewegungsspiele im XXL-Format für Kinder ab 3 Jahren, ohne Anmeldung.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

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Kinder- und Familienflohmarkt

Dieser von IKEA organisierte Familien- und Kinderflohmarkt findet parallel zum verkaufsoffenen Sonntag in der Neuen Großen Bergstraße, auf dem Goetheplatz und in der Großen Bergstraße statt. Gleichzeitig veranstaltet ihr IKEA auch am Standort Schnelsen einen Flohmarkt.

Ort & Uhrzeit: IKEA HH-Altona, Große Bergstraße, Goetheplatz, Neue Große Bergstraße, 22767 Hamburg · 13:00-18:00 Uhr

Preis: Freier Eintritt

Ort & Uhrzeit: IKEA Schnelsen (Parkplatz), Wunderbrunnen 1, 22457 Hamburg · 13:00–18:00 Uhr

Preis: Freier Eintritt

Kunstausstellung – über das Scheitern

Ausstellung mit Malerei, Skulptur, Video und Performance über Scheitern als künstlerischen und gesellschaftlichen Zustand. EPIC FAIL – über das Scheitern.

Ort & Uhrzeit: Frappant, Bodenstedtstraße 16, 22765 Hamburg · 14:00–19:00 Uhr

Preis: Eintritt frei

Musical – Zurück in die Zukunft

Der Kultfilm als große Bühnen-Show mit DeLorean, Zeitreise-Story und Live-Musik.

Ort & Uhrzeit: TUI Operettenhaus Hamburg, Spielbudenplatz 1, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 79,99 €

Theaterstück – Im weißen Rössl

Operetten-Revue mit viel Musik, Witz und Liebeswirrwarr rund um das „Weiße Rössl“.

Ort & Uhrzeit: Hansa-Theatersaal, Steindamm 17, 20099 Hamburg · 18:30 Uhr

Preis: ab 55,90 €

Stand-up Comedy-Show – Comedyflash

Stand-up-Mixshow mit wechselndem Line-up aus Szene-Größen und Newcomern.

Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10-12, 20359 Hamburg · 20:30 Uhr

Preis: 25,90 €

Ballett-Kurzaufführungen – Junge Choreografinnen

Ensemble-Mitglieder des Hamburg Ballett zeigen eigene Kurzchoreografien – von klassisch bis Pop/Jazz/Electro.

Ort & Uhrzeit: Kampnagel, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: 30,00 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Theaterstück – Vampire’s Mountain

Bildstarkes, skurriles Theater von Philippe Quesne über Gegenwartsängste – mit Vampirmythos als Spiegel.

Ort & Uhrzeit: Deutsches SchauSpielHaus Hamburg, Kirchenallee 39, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 12 €

Lesung mit Humor – Saskia Fröhlich

Comedy-Lesung/Show-Mix mit Texten u. a. aus „Introvertiert, na und?“ und Stand-up-Passagen.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 24,10 €