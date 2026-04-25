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Das geht am Sonntag den 26.04.2026 in Hamburg: Das St. Pauli Theater zeigt „Die Freundschaft”

Das geht am Sonntag den 26.04.2026 in Hamburg: Das St. Pauli Theater zeigt „Die Freundschaft”. Foto: Tine Acke

Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

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Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 26. April 2026

Kinderkino – „Lioness – Die Löwin“

Filmvorführung über Neuanfang, Teamgeist und Fußball (Niederlande 2023).
Ort & Uhrzeit: HausDrei, Hospitalstraße 107, 22767 Hamburg · 11:00–12:30 Uhr
Preis: kostenlos

Bilderbuchkino für Kinder

Vorleseformat, bei dem die Bilder groß gezeigt werden.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhalle Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 13:30–14:30 Uhr
Preis: kostenlos

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Komm in die Lauschburg

Hör- und Kreativzeit mit Geschichten, Lesen, Malen und Basteln (ab 6 Jahre).
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2, 21109 Hamburg · 12:00–14:00 Uhr
Preis: kostenlos

Chor-Workshops und Abschlusskonzert mit dem Calmus Ensemble

In 75-minütigen Workshop bietet sich für Chorsängerinnen und Chorsänger die Chance, die eigenen Fähigkeiten zu erweitern und über den Tellerrand des musikalischen Alltags hinauszublicken.
Ort & Uhrzeit: Saalhaus Hamburg, Trostbrücke 4–6, 20457 Hamburg · 10:00-13:45 Uhr
Preis: 10 €

Partynachmittag – GARAGEVILLE

Sixties-Garage-Partyboot als Finale des Garageville-Weekenders (DJs, Hafenrunde).
Ort & Uhrzeit: Frau Hedi, St. Pauli-Landungsbrücken Brücke 10 (Innenkante), 20359 Hamburg · 16:00–19:00 Uhr
Preis: 14 €

Oper – Der Freischütz

Damit der Jäger Max seine geliebte Agathe heiraten kann, wird ihm eine Prüfung auferlegt. Um sie zu bestehen, geht er in einem diabolischen Ritual einen Pakt mit dem mysteriösen Samiel ein…
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 17:00 Uhr
Preis: ab 15 €

Theater – Die Freundschaft

Bühnenadaption nach Connie Palmen über eine intensive, widersprüchliche Frauenfreundschaft.
Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29–30, 20359 Hamburg · 18:00 Uhr
Preis: ab 13€

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Indie-Konzert – Strawman & Celine

Indie-/Folk-Pop-Konzert mit Songs der kommenden EP des italienisch-mongolischen Duos Strawman & Celine.
Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 19:30 Uhr
Preis: 10 €

Comedyflash – Die Stand Up Comedy Show

Stand-up-Mixshow mit wechselnden Comedians im Comedy Club an der Reeperbahn.
Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr
Preis: 20,99 €

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