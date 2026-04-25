Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Sonntag, 26. April 2026
Kinderkino – „Lioness – Die Löwin“
Filmvorführung über Neuanfang, Teamgeist und Fußball (Niederlande 2023).
Ort & Uhrzeit: HausDrei, Hospitalstraße 107, 22767 Hamburg · 11:00–12:30 Uhr
Preis: kostenlos
Bilderbuchkino für Kinder
Vorleseformat, bei dem die Bilder groß gezeigt werden.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhalle Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 13:30–14:30 Uhr
Preis: kostenlos
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Komm in die Lauschburg
Hör- und Kreativzeit mit Geschichten, Lesen, Malen und Basteln (ab 6 Jahre).
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2, 21109 Hamburg · 12:00–14:00 Uhr
Preis: kostenlos
Chor-Workshops und Abschlusskonzert mit dem Calmus Ensemble
In 75-minütigen Workshop bietet sich für Chorsängerinnen und Chorsänger die Chance, die eigenen Fähigkeiten zu erweitern und über den Tellerrand des musikalischen Alltags hinauszublicken.
Ort & Uhrzeit: Saalhaus Hamburg, Trostbrücke 4–6, 20457 Hamburg · 10:00-13:45 Uhr
Preis: 10 €
Partynachmittag – GARAGEVILLE
Sixties-Garage-Partyboot als Finale des Garageville-Weekenders (DJs, Hafenrunde).
Ort & Uhrzeit: Frau Hedi, St. Pauli-Landungsbrücken Brücke 10 (Innenkante), 20359 Hamburg · 16:00–19:00 Uhr
Preis: 14 €
Oper – Der Freischütz
Damit der Jäger Max seine geliebte Agathe heiraten kann, wird ihm eine Prüfung auferlegt. Um sie zu bestehen, geht er in einem diabolischen Ritual einen Pakt mit dem mysteriösen Samiel ein…
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 17:00 Uhr
Preis: ab 15 €
Theater – Die Freundschaft
Bühnenadaption nach Connie Palmen über eine intensive, widersprüchliche Frauenfreundschaft.
Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29–30, 20359 Hamburg · 18:00 Uhr
Preis: ab 13€
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Indie-Konzert – Strawman & Celine
Indie-/Folk-Pop-Konzert mit Songs der kommenden EP des italienisch-mongolischen Duos Strawman & Celine.
Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 19:30 Uhr
Preis: 10 €
Comedyflash – Die Stand Up Comedy Show
Stand-up-Mixshow mit wechselnden Comedians im Comedy Club an der Reeperbahn.
Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr
Preis: 20,99 €
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