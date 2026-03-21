Noch nichts vor? Das geht Sonntag in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 22. März 2026

KinderKino: Geschichten vom Franz

Kinderfilm über einen Jungen, der mit Selbstzweifeln kämpft und mit Freunden lernt, zu sich zu stehen. Ab 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: HausDrei, Hospitalstr. 107, 22767 Hamburg · 11:00–12:30 Uhr

Preis: kostenlos

Der kleine Tag – das Sternenmusical (ab 6 Jahren)

Poetisches Familienmusical nach Wolfram Eicke/Rolf Zuckowski: Der „kleine Tag“ reist zur Erde und entdeckt, was ihn besonders macht.

Ort & Uhrzeit: Planetarium, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg · So, 22.03.2026, 11:00 Uhr

Preis: Kinder 7,70 €, Erwachsene 12,30 €

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Bilderbuchkino

Gemeinsames Vorlesen, bei dem die Illustrationen groß projiziert werden – wie Kino, nur mit Bilderbuch.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 13:30–14:30 Uhr

Preis: kostenlos

Frühlingsmarkt der Kunsthandwerker

Kunsthandwerksmarkt an der Bergedorfer Mühle mit Ständen zum Stöbern und einem Ausflugs-Setting am historischen Ort.

Ort & Uhrzeit: Bergedorfer Mühe, Chrysanderstraße 52A, 21029 Hamburg · 11:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Pubquiz

Quizrunde in Teams mit Fragen querbeet – mitmachen geht auch spontan.

Ort & Uhrzeit: LAB Hamburg, Beim Grünen Jäger 10a, 20359 Hamburg · 16:00 Uhr

Preis: kostenlos

Lohengrin – Oper

Wagners romantische Oper über den rätselhaften Ritter Lohengrin, der Elsa hilft – unter der Bedingung, dass sie nie nach seinem Namen fragt.

Ort & Uhrzeit: Hamburgerische Staatsoper, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 16:00 Uhr

Preis: ab 45 €

JEANIE & Teeya Lamée – Konzert

Alternative Pop trifft Neo-Soul: jeanie spielt laid-back Beats und soulige Vocals, Teeya Lamée bringt warmen R&B/Neo-Soul mit groovigen Tracks und emotionalen Themen auf die Bühne.

Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · So, 22.03.2026, 19:00–22:00 Uhr

Preis: 13,60 €

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Comedyflash

Stand-up-Abend mit mehreren Comedians und kurzen Sets, bei denen viel neues Material ausprobiert wird.

Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 24,90 €

Die Präsidentinnen

Groteske schwarze Komödie über drei Frauen, deren Alltagsgespräche in Abgründe kippen und in Gewaltfantasien münden.

Ort & Uhrzeit: Deutsches Schauspielhaus, Kirchenallee 39, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 11 €