Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Sonntag, 19. April 2026
Sterntaler – Vom Universum belohnt
Musikalisches Märchen für Kinder ab 4 Jahren als Planetarium-Inszenierung nach den Gebrüdern Grimm.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 12:30 Uhr
Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €
Vorlesen für Kinder
Vorlesestunde für Kinder von 4 bis 10 Jahren in der Kinderbibliothek der Zentralbibliothek.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:30–16:30 Uhr
Preis: kostenlos
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Flohmarkt – Innenstadt Altona
Großer Straßenflohmarkt zwischen Bahnhof Altona und IKEA mit rund 150 Ständen (Secondhand, Möbel, Bücher, Krimskrams).
Ort & Uhrzeit: Neue Große Bergstraße 22, 22767 Hamburg · 10:00–17:00 Uhr
Preis: kostenlos
Theater – Der Überläufer
Schauspielabend in den Hamburger Kammerspielen (Vorstellung am Sonntagabend).
Ort & Uhrzeit: Hamburger Kammerspiele, Hartungstraße 9–11, 20146 Hamburg · 18:00 Uhr
Preis: ab 24 €
Theaterpremiere – Deutschstunde: Biller in Flammen
Anlässlich seines 100. Geburtstages zeigt das Ohnsorg-Theater diesen Klassiker nach Siegfried Lenz als plattdeutsche Erstaufführung.
Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 18:00 Uhr
Preis: ab 34,60 €
Planetarium – Cosmic Jazz
Jazz-Klassiker treffen auf Sternenbilder und Weltraumvisuals in der Kuppelprojektion.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 19:30 Uhr
Preis: 12,30 €
Fahrradflohmarkt – HausDrei
Markt rund ums Fahrrad (Kauf/Verkauf von Rädern und Zubehör) vor dem HausDrei.
Ort & Uhrzeit: HausDrei, Hospitalstraße 107, 22767 Hamburg · 10:00–15:00 Uhr
Preis: kostenlos
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Comedy-Bingo
Bingo-Show mit Comedy-Moderation und Musik (laut Veranstalterinfo: „frivolste Comedy-BINGO-Show der Welt“).
Ort & Uhrzeit: Anleger 15, Davidstraße 15, 20359 Hamburg · 17:00 Uhr
Preis: 22 €
Dokumentarisches Theaterprojekt – #armutsbetroffen
Dokumentarisches Theaterprojekt über Armut in Deutschland – erzählt aus Stimmen, Geschichten und Perspektiven Betroffener.
Ort & Uhrzeit: LICHTHOF Theater, Mendelssohnstraße 15, 22761 Hamburg · 18:00 Uhr
Preis: 20 €
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