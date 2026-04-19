Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 19. April 2026

Sterntaler – Vom Universum belohnt

Musikalisches Märchen für Kinder ab 4 Jahren als Planetarium-Inszenierung nach den Gebrüdern Grimm.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 12:30 Uhr

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

Vorlesen für Kinder

Vorlesestunde für Kinder von 4 bis 10 Jahren in der Kinderbibliothek der Zentralbibliothek.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:30–16:30 Uhr

Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Flohmarkt – Innenstadt Altona

Großer Straßenflohmarkt zwischen Bahnhof Altona und IKEA mit rund 150 Ständen (Secondhand, Möbel, Bücher, Krimskrams).

Ort & Uhrzeit: Neue Große Bergstraße 22, 22767 Hamburg · 10:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Theater – Der Überläufer

Schauspielabend in den Hamburger Kammerspielen (Vorstellung am Sonntagabend).

Ort & Uhrzeit: Hamburger Kammerspiele, Hartungstraße 9–11, 20146 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: ab 24 €

Theaterpremiere – Deutschstunde: Biller in Flammen

Anlässlich seines 100. Geburtstages zeigt das Ohnsorg-Theater diesen Klassiker nach Siegfried Lenz als plattdeutsche Erstaufführung.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: ab 34,60 €

Planetarium – Cosmic Jazz

Jazz-Klassiker treffen auf Sternenbilder und Weltraumvisuals in der Kuppelprojektion.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 12,30 €

Fahrradflohmarkt – HausDrei

Markt rund ums Fahrrad (Kauf/Verkauf von Rädern und Zubehör) vor dem HausDrei.

Ort & Uhrzeit: HausDrei, Hospitalstraße 107, 22767 Hamburg · 10:00–15:00 Uhr

Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Comedy-Bingo

Bingo-Show mit Comedy-Moderation und Musik (laut Veranstalterinfo: „frivolste Comedy-BINGO-Show der Welt“).

Ort & Uhrzeit: Anleger 15, Davidstraße 15, 20359 Hamburg · 17:00 Uhr

Preis: 22 €

Dokumentarisches Theaterprojekt – #armutsbetroffen

Dokumentarisches Theaterprojekt über Armut in Deutschland – erzählt aus Stimmen, Geschichten und Perspektiven Betroffener.

Ort & Uhrzeit: LICHTHOF Theater, Mendelssohnstraße 15, 22761 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: 20 €