Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 15. März 2026

Der kleine Tag – Sternenmusical im Planetarium

Das Sternenmusical nach Rolf Zuckowski erzählt poetisch und familienfreundlich von einem kleinen Tag, der zur Erde reist.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 12:30 Uhr

Preis: 12,30 €

Vorlesen für Kinder am Sonntag

In der Zentralbibliothek werden Kindern zwischen 4 und 10 Jahren Bilderbücher und Geschichten vorgelesen.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:30 – 16:30Uhr

Preis: kostenlos

Mädchen Klamotte – Der Mädelsflohmarkt

Ein überdachter Secondhand- und Modemarkt mit Vintage-Kleidung, Schuhen, Schmuck und Accessoires.

Ort & Uhrzeit: Hamburger Meile, Hamburger Straße 27, 22083 Hamburg · 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Preis: 5,00 €

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Louise tanzt – Party für Ü50

Eine lockere Disco-Party mit DJ, Bar und Tanzfläche – ausdrücklich für Menschen 50 plus, als früher Sonntags-Tanzabend.

Ort & Uhrzeit: B*Treff Altona-Nord, Gefionstraße 3, 22769 Hamburg · 17:00 Uhr

Preis: 5,00 €

Konzert der US Band Kilter

Das US-Trio verbindet zeitgenössischen Jazz, Metal und experimentelle Klangflächen zu einem intensiven Konzertabend.

Ort & Uhrzeit: MS Stubnitz, Kirchenpauerkai 29, 20457 Hamburg · 18:30 Uhr

Preis: ab 17 €

Comedyflash – Stand-Up Comedy

Erlebe eine Live Show mit spannender Mischung aus etablierten Comedy-Größen und frischen Talenten, die gerade die Stand-up-Szene erobern.

Ort & Uhrzeit: Lustig Comedy Club, Talstraße 12, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 16,90 €

Rockin Burlesque Show

Im Imperial Theater treffen Rock’n’Roll-Partyband und Burlesque-Ensemble aufeinander – eher Showabend als klassisches Theater, aber sehr St. Pauli.

Ort & Uhrzeit: Imperial Theater, Reeperbahn 5, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 16,00 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Flohmarkt im Parkhaus Rewe-Center Wandsbek

Ein klassischer Trödel-Flohmarkt im Parkhaus mit normalem Flohmarkt-Mix statt Spezialthema.

Ort & Uhrzeit: Rewe-Center, Walddörfer Straße 146, 22041 Hamburg · 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Preis: kostenlos

Frühlingsmarkt: handcrafted & local

Ein Markt mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern sowie handgemachten Unikaten aus Hamburg.

Ort & Uhrzeit: Die Diele, Borselstraße 7, 22765 Hamburg · 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Preis: kostenlos