Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Sonntag, 8. März 2026

Sip & Dance – Women’s Day Party

Women-only Day-Party zum 8. März mit DJ, Snacks und Drinks.

Ort & Uhrzeit: Collab Bar, Hein-Hoyer-Straße 63, 20359 Hamburg · 12:00–17:00

Preis: 20,00 €

XXL-Spielenachmittag für Kinder

Offener Spielenachmittag mit XXL-Spielen in der Zentralbibliothek (ab 3 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14:30–17:30

Preis: kostenlos

Frau Peterchens Mondfahrt – Figurentheater

Figurentheaterstück im Hamburger Puppentheater.

Ort & Uhrzeit: Flachsland Hamburger Puppentheater, Bramfelder Straße 9, 22305 Hamburg · 15:00

Preis: ab 9,00 €

Kinderkino am Sonntag

Kinderfilm in der Kinderbibliothek („Traumhaus“) ab 7 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:00–16:30

Preis: kostenlos

Comedyflash – Die Stand Up Comedy Show

Stand-up-Mix aus Profis und Newcomern im Club an der Reeperbahn.

Ort & Uhrzeit: Lustig Comedy Club, Talstraße 12, 20359 Hamburg · 19:00

Preis: 25,90 €

Hamburger Blues Rock Nacht – Blues- und Rock-Ikonen live

Konzertabend mit Blues/Rock-Acts in der Laeiszhalle.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 19:00

Preis: ab 53,35 €

Austra | Hamburg

Electro-Pop-Konzert von Austra (Support: Tiberius B) im Mojo Club.

Ort & Uhrzeit: Mojo Club, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg · 20:00

Preis: 43,45 €

Robert Finley – European Tour 2026

Blues-/Soul-Konzert im Nochtspeicher.

Ort & Uhrzeit: Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Str. 69a, 20359 Hamburg · 20:00

Preis: 33,70 €