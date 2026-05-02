Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 3. Mai 2026

Planetarium – Tabaluga und die Zeichen der Zeit

Familienprogramm im Planetarium: Tabaluga begibt sich auf eine Reise rund ums Thema Zeit. Empfohlen für Kinder ab 12 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11:00 Uhr

Preis: ab 17,47 €

Escape Game: „In den Fängen der KI” – für Teenager

Rätsel-Escape-Game in Teams (2–5 Personen) rund um eine KI-Story in der Zentralbibliothek – ab 12 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhallen Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · ab 14:30 Uhr

Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Bilderbuch-Lesung für Kinder

Bilderbuch-Erzähltheater „Kamishibai” in der Kinderbibliothek als ruhige Vorlesestunde – für Kinder ab 3 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhallen Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:00–16:00 Uhr

Preis: kostenlos

Fischauktionshalle – Live Musik: Sun and Rain

Live-Musik zum frühen Fischmarkt-Besuch in der Fischauktionshalle.

Ort & Uhrzeit: Fischauktionshalle, Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg · 06:00–12:00 Uhr

Preis: kostenlos

Flohmarkt – Metro Niendorf

Großer, überdachter Parkplatz-Flohmarkt zum Stöbern und Feilschen.

Ort & Uhrzeit: METRO Hamburg Niendorf, Papenreye 33, 22453 Hamburg · 08:30–16:00 Uhr

Preis: kostenlos

Seafood Festival – FischVerliebt

Street-Food- und Seafood-Markt mit Musik und Kinderprogramm rund um Fisch & Meer.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 12:00–20:00 Uhr

Preis: kostenlos

Poetry Fight Night – Honigfabrik

Poetry-Slam-Show mit kurzen Texten, Publikumswertung und Battle-Charakter in der Honigfabrik.

Ort & Uhrzeit: Honigfabrik, Industriestraße 125-131, 21107 Hamburg · 18:30 Uhr

Preis: 8–20 €

Oper – Der Freischütz

Opernabend mit „Der Freischütz” von Carl Maria von Weber – letzte Vorstellung dieser Produktion in der Spielzeit.

Ort & Uhrzeit: Staatsoper Hamburg (Großes Haus), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 7–119 € (je nach Kategorie)

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Live Musik – L.A. Witch

Düsterer Garage-/Post-Punk aus Los Angeles plus Support-Act in der Hebebühne.

Ort & Uhrzeit: Hebebühne, Barnerstraße 30, 22765 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 30,00 €

Comedy – Queerfeministisches Stand-up-Battle

„Smash Comedy” – Queerfeministisches Stand-up-Battle mit sechs Comedians im Haus 73.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 15-22 €