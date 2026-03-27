Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 28. März 2026

Märchentheater – Die Prinzessin auf der Erbse

Märchentheater nach Johannes Galli, bei dem ein „Prinzessinnen-Erbsentest“ entscheiden soll, wer die echte Prinzessin ist.

Ort & Uhrzeit: KUNSTKLINIK – Kulturzentrum Eppendorf, Martinistraße 44a, 20251 Hamburg · 11:00

Preis: Kinder 8,00 €; Erwachsene 10,00 €

Eddie will ins All – ein Hamster hebt ab

Familienprogramm ab 6 Jahren über Raketen, Aerodynamik und Astronomie mit Hamster Eddie.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg (Stadtpark), Linnering 1, 22299 Hamburg · 13:15

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

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Gespräche mit Fremden – Human Library

Statt Bücher „leiht“ man sich Menschen für ein Gespräch, um Vorurteile abzubauen und Perspektiven kennenzulernen.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Hauptdeck, E1), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 12:00–16:00

Preis: Eintritt frei

Politische Satireshow – Studio Kindler

Multimediale Late-Night-Bühnenshow im klassischen Stil mit Showband und wechselnden Gästen zu einem politischen Thema.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 24,10 €

Oper – Lohengrin

Richard Wagners Oper in der Konwitschny-Inszenierung – ein Abend für Wagner-Fans.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 18:00

Preis: ab 15 €

Stand Up Comedy Show – Comedyflash

Stand-up-Mix aus erfahrenen Acts und Newcomern im Comedy-Club-Setting auf St. Pauli.

Ort & Uhrzeit: Lustig Comedy Club, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 18:30

Preis: 23,90 €

Theater auf Englisch – Proof

Englischsprachiges Drama über Genie, Familie und die Frage, wem ein „bahnbrechender Beweis“ wirklich gehört.

Ort & Uhrzeit: The English Theatre of Hamburg, Lerchenfeld 14, 22081 Hamburg · 19:30

Preis: ab 32 €

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Kubanische Party – Timbaton

Salsa-/Timba-Nacht mit Workshop (21:00) und anschließender Party.

Ort & Uhrzeit: sportspaß Center Berliner Tor, Westphalensweg 11, 20099 Hamburg · 22:00

Preis: 10,00 €

Flohmarkt – Flohschanze

Kult-Flohmarkt im Schanzenviertel mit Trödel, Vintage und überdachten Bereichen zum Stöbern.

Ort & Uhrzeit: Flohmarkt – Flohschanze, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 08:00–16:00

Preis: Eintritt frei