Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 25. April 2026

Kinderflohmarkt – Alles fürs Baby und Kind

Flohmarkt in und an der Kirche mit Kinderkleidung, Spielzeug und kleinem Café.

Ort & Uhrzeit: St. Markus-Hoheluft, Heider Straße 1, 20251 Hamburg-Hoheluft · 10:00–14:00 Uhr

Preis: kostenlos

Kurzfilme für Kinder von Mo&Friese

Tierisches Kurzfilmprogramm für Kinder ab 4 Jahren (ohne Anmeldung).

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14:00–15:00 Uhr

Preis: kostenlos

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Flohmarkt – Paulsenplatz

Nachbarschaftsflohmarkt mit Vintage, Kuriosem und Neuem zum Stöbern.

Ort & Uhrzeit: Paulsenplatz 4, 22767 Hamburg · 11:00–15:00 Uhr

Preis: kostenlos

Musikalisch-Textliche Intervention gegen das Vergessen

Musik und Texte im ehemaligen Leitstand des Bunkers als Erinnerungsformat im Rahmen der „Woche des Gedenkens“.

Ort & Uhrzeit: Grüner Bunker, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 11:00 Uhr

Preis: kostenlos (Anmeldung erforderlich)

Theater – Mülheim Absturz Ruhr

Performance/Abend der theatercompany dennis schwabenland im LICHTHOF Theater.

Ort & Uhrzeit: LICHTHOF Theater, Mendelssohnstr. 15, 22761 Hamburg · 20:15 Uhr

Preis: 28,00 €

Abschlussparty – Feminale

Festivalausklang mit DJ-Queen GGG im Foyer der HfMT.

Ort & Uhrzeit: Hochschule für Musik und Theater, Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg · 20:30 Uhr

Preis: kostenlos

Chemony (House) – DJ-Set

House-DJ-Set in der Pony Bar.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21:00 Uhr

Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Offene Chorstunde – FLINTASTICA x EINKLANG

Offene Chor-Session für FLINTA*-Personen: gemeinsam Loops singen und im Moment einen Song entstehen lassen.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 16:00 Uhr

Preis: kostenlos

Performance – Cassils: Incontrovertible Being

Neue Performance (work in progress) über Sichtbarkeit, Gewalt des Blicks und queere Körperpolitik (empfohlen ab 16, Stehplätze).

Ort & Uhrzeit: Kampnagel (k2), Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 20:30 Uhr

Preis: 18 €