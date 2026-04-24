Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Samstag, 25. April 2026
Kinderflohmarkt – Alles fürs Baby und Kind
Flohmarkt in und an der Kirche mit Kinderkleidung, Spielzeug und kleinem Café.
Ort & Uhrzeit: St. Markus-Hoheluft, Heider Straße 1, 20251 Hamburg-Hoheluft · 10:00–14:00 Uhr
Preis: kostenlos
Kurzfilme für Kinder von Mo&Friese
Tierisches Kurzfilmprogramm für Kinder ab 4 Jahren (ohne Anmeldung).
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14:00–15:00 Uhr
Preis: kostenlos
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Flohmarkt – Paulsenplatz
Nachbarschaftsflohmarkt mit Vintage, Kuriosem und Neuem zum Stöbern.
Ort & Uhrzeit: Paulsenplatz 4, 22767 Hamburg · 11:00–15:00 Uhr
Preis: kostenlos
Musikalisch-Textliche Intervention gegen das Vergessen
Musik und Texte im ehemaligen Leitstand des Bunkers als Erinnerungsformat im Rahmen der „Woche des Gedenkens“.
Ort & Uhrzeit: Grüner Bunker, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 11:00 Uhr
Preis: kostenlos (Anmeldung erforderlich)
Theater – Mülheim Absturz Ruhr
Performance/Abend der theatercompany dennis schwabenland im LICHTHOF Theater.
Ort & Uhrzeit: LICHTHOF Theater, Mendelssohnstr. 15, 22761 Hamburg · 20:15 Uhr
Preis: 28,00 €
Abschlussparty – Feminale
Festivalausklang mit DJ-Queen GGG im Foyer der HfMT.
Ort & Uhrzeit: Hochschule für Musik und Theater, Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg · 20:30 Uhr
Preis: kostenlos
Chemony (House) – DJ-Set
House-DJ-Set in der Pony Bar.
Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21:00 Uhr
Preis: kostenlos
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Offene Chorstunde – FLINTASTICA x EINKLANG
Offene Chor-Session für FLINTA*-Personen: gemeinsam Loops singen und im Moment einen Song entstehen lassen.
Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 16:00 Uhr
Preis: kostenlos
Performance – Cassils: Incontrovertible Being
Neue Performance (work in progress) über Sichtbarkeit, Gewalt des Blicks und queere Körperpolitik (empfohlen ab 16, Stehplätze).
Ort & Uhrzeit: Kampnagel (k2), Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 20:30 Uhr
Preis: 18 €
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