Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 21. März 2026

Lesestunde mit Otto, der Schnecke

Kurze Vorleserunde mit Bilderbüchern für die ganz Kleinen (2-4 Jahre).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Alstertal, Heegbarg 22, Poppenbüttel · 10:00-11:00 Uhr

Preis: kostenlos

Dornröschen – Puppentheater

Figurentheater-Aufführung des Märchens Dornröschen.

Ort & Uhrzeit: Flachsland Hamburger Puppentheater, Bramfelder Straße 9 · 15:00 Uhr

Preis: Kinder 9,00 €; Erwachsene 11 €

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Frühlingsmarkt an der Bergedorfer Mühle

Kunsthandwerk-Markt mit Ständen und Rahmenprogramm rund um die Mühle.

Ort & Uhrzeit: Bergedorfer Mühle, Chrysanderstraße 52a, Bergedorf · 12:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Kleidertauschparty bei Greenpeace

Kleidertausch (max. 7 Teile mitbringen) als nachhaltige Tauschbörse – nebenbei neue Menschen kennenlernen.

Ort & Uhrzeit: Greenpeace Hamburg, Hongkongstraße 10, HafenCity ·13:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Space Tour 3D

3D-Planetariumsshow mit 8K-Bildqualität auf Reise durch das Universum.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, Stadtpark · 13:30 Uhr

Preis: 13,90 €

Kammermusik-Abend – Werke von Bach, Vivaldi, Franck, Gardonyi

Kammermusikprogramm zur Passionszeit mit Trompete sowie Klavier/Orgel.

Ort & Uhrzeit: St. Georgskirche, Heilige Dreieinigkeitskirche, St. Georgs Kirchhof 19 · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

Irish Folk Konzert zum St. Patrick’s Day mit Wide Range

Live-Irish-Folk-Konzert mit traditionellen und modernen Songs.

Ort & Uhrzeit: Volkshaus Berne, Saselheider Weg 6, Farmsen-Berne · 20:00 Uhr

Preis: 18 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Debüt-Roman: Mia Raben – „Unter Dojczen“

Lesung im Rahmen der SuedLese Literaturtage.

Ort & Uhrzeit: Kulturzentrum Elbdeich e.V., Moorburger Elbdeich 249, Moorburg · 20:00 Uhr

Preis: kostenlos

Anny Hartmann – „Klima-Ballerina“

Politisches Kabarett rund um Klimathemen und Gesellschaftsdebatten.

Ort & Uhrzeit: Alma Hoppes Lustspielhaus, Ludolfstraße 53, 20249 Hamburg) · 20:00–22:30 Uhr

Preis: ab 26,55 €