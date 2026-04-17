Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Samstag, 18. April 2026
Medien-Kids am Samstag
Kostenloses Mitmachprogramm rund um Geschichten, Robotik und kreatives Basteln für Kinder ab 4 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Kinderbibliothek, E1), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 11:00 Uhr
Preis: kostenlos
Meine Heimat – Unser blauer Planet
Kinder-Show mit Musik von Rolf Zuckowski – eine Reise durch Naturphänomene und ins All zum Mitmachen und Mitsingen.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 12:00 Uhr
Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €
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Oper – Madama Butterfly
Puccinis Opernklassiker um Cio-Cio San und Pinkerton – in italienischer Sprache mit Übertiteln.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 19:30 Uhr
Preis: ab 7 €
Tschüssikowski! – Die abgefahrene Urlaubsrevue
Musikalische Revue mit Urlaubshits und viel Kiez-Humor im Schmidt Theater.
Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27–28, 20359 Hamburg · 19:30 Uhr
Preis: ab 54,90 €
Howard Carpendale – Meine Abschiedstournee
Arena-Konzert der Abschiedstournee mit den großen Hits.
Ort & Uhrzeit: Barclays Arena, Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: ab 70,40 €
Showdown – Reeperbahn Royale
Late-Night-Show mit Comedy, Spielen und interaktiven Elementen fürs Publikum.
Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27–28, 20359 Hamburg · 23:23 Uhr
Preis: 19,90 €
Flohmarkt, Antik- und Trödelmarkt – Bergedorf
Antik- und Trödelmarkt auf dem Freigelände am Frascatiplatz.
Ort & Uhrzeit: Neuer Weg 57, 21029 Hamburg · 08:00–16:00 Uhr
Preis: kostenlos
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Ausstellung – Simon Schultz: Hammerschlag
Begehbare Installation zur „Hamburger Spiegelaffäre“ (1980) und zur Verbindung von queerer Identität, Aktivismus und Überwachung – mit Rahmenprogramm vor Ort.
Ort & Uhrzeit: Kampnagel (k4), Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · ab 13:00 Uhr
Preis: kostenlos
Stand-up – Comedyflash
Live-Stand-up mit wechselndem Line-up aus erfahrenen Comedians und Newcomern im Club-Setting auf St. Pauli.
Ort & Uhrzeit: Lustig Comedy Club, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 18:30 Uhr
Preis: 26,90 €
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