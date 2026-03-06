Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 7. März 2026

Das Tierhaus von Alraune in Steilshoop

Kleines Tierhaus zum Anschauen und teils Füttern/Beobachten vieler Haus- und Kleintiere.

Ort & Uhrzeit: Alraune Tierhaus Steilshoop, Fritz-Flinte-Ring 41 c/d, 22309 Hamburg · 10:00–16:00

Preis: kostenlos

Kinderbauernhof Kirchdorf

Kinderbauernhof mit vielen Tieren zum Anschauen, Streicheln und (je nach Situation) Mithelfen – familienfreundlicher Ausflug nach Wilhelmsburg.

Ort & Uhrzeit: Kinderbauernhof Kirchdorf e.V., Stübenhofer Weg 19, 21109 Hamburg · 11:00–18:00

Preis: kostenlos

Holles Kaspertheater – Wer rettet das Schlossgespenst?

Puppentheater-Nachmittag für Kinder ab 3 Jahren im Stadtteilhaus Lurup.

Ort & Uhrzeit: Stadtteilhaus Lurup, Luruper Hauptstraße 155, 22547 Hamburg · 16:00

Preis: kostenlos (Spenden willkommen)

„Scheinbar abstrakte Kunst“ – Landschaften des Seins (Finissage)

Zum Abschluss der Ausstellung von Georg Münchbach gibt’s eine Finissage im Levantehaus.

Ort & Uhrzeit: Galerie im Levantehaus 1.OG, Mönckebergstraße 7, 20095 Hamburg · 17:00

Preis: kostenlos

OKTAGON 85 (MMA) – Barclays Arena

MMA-Fightnight in der Barclays Arena – Severino vs. Kakhorov.

Ort & Uhrzeit: Barclays Arena, Hellgrundweg 44, 22525 Hamburg · 18:00

Preis: ab 39,00 €

„Almapura“ – Konzert

Duo-Abend mit lateinamerikanisch geprägten Songs im ViaCafélier (Einlass ab 19 Uhr).

Ort & Uhrzeit: ViaCafélier, Paul-Dessau-Straße 4, 22761 Hamburg · 19:30

Preis: kostenlos (Spende erbeten)

Reeperbahn Comedy Club

Stand-up-Show am Samstagabend auf der Reeperbahn.

Ort & Uhrzeit: Reeperbahn Comedy Club, Reeperbahn 25, 20359 Hamburg · 20:00

Preis: 19,50 €

Mojo Jazz Café – Mulugeta Nerayo

DJ-Set im Mojo Jazz Café (free entry; DJ-Start 21 Uhr).

Ort & Uhrzeit: Mojo Jazz Café, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg · 21:00

Preis: kostenlos

Pony Bar – Lea&Jannis (House)

House-Abend mit DJ-Set in der Pony Bar.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21:00

Preis: kostenlos