Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 30. März 2026

Lernwerkstatt – Zeit für MINT

Kinderprogramm zum Experimentieren rund um Technik und Naturwissenschaften in der Kinderbibliothek. Ab 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhallen Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:30–16:30 Uhr

Preis: kostenlos

Komm aufs Schach-Deck

Offenes Schach-Angebot in der Zentralbibliothek für alle, die Schach lernen oder spielen wollen.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhallen Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 10:00–18:30 Uhr

Preis: kostenlos

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Tanz für Frauen – Kulturhaus

Offenes Tanz- und Bewegungsangebot (mit oder ohne Kind) zum Mitmachen und Austauschen.

Ort & Uhrzeit: ella Kulturhaus Langenhorn, Käkenflur 30, 22419 Hamburg · 12:00–13:30 Uhr

Preis: kostenlos (Spende willkommen)

Filmabend und Diskussion – Die Möllner Briefe

Dokumentarfilm mit anschließendem Gespräch über Erinnerungskultur und gesellschaftliches Engagement.

Ort & Uhrzeit: KörberHaus (LichtwarkTheater), Holzhude 1, 21029 Hamburg · 18:30–21:00 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr)

Preis: kostenlos

Theater – Die Wut, die bleibt

Schauspiel nach dem Roman von Mareike Fallwickl über Erschöpfung, Wut und die Folgen familiärer Überlastung.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor 1, 20095 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 19,00 €

Stand-Up-Comedy – Get Up Comedy

Mix aus Newcomern und Profis: mehrere kurze Sets an einem Abend auf der Reeperbahn.

Ort & Uhrzeit: Lustig Comedy Club, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 16,75 €

Pub-Quiz – Kalles Geo-Special Quiz

Kneipenquiz-Spezial mit Geografie-Fragen, gespielt in Teams (bis 5 Personen) im Galopper.

Ort & Uhrzeit: Galopper, Stellinger Weg 35, 20255 Hamburg · 18:30 Uhr

Preis: 7,50 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Comedy – FUN FACTS mit Marlo Grosshardt

Marlo Grosshardt präsentiert die aktuelle Ausgabe seines Nachrichtenformats „FUN FACTS“ live vor Publikum.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 25,15 €

Kunst gegen Bares – „Support your local Artist“

Offene Bühne mit acht Acts (u. a. Musik, Comedy, Poetry), bei der das Publikum am Ende per „Bares ins Sparschwein“ entscheidet.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 12 €