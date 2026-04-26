Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Monatag, 27. April 2026

Gedichte für Wichte

Offener Treff für Kinder unter 3 Jahren mit Vorlesen, Singen und Spielen.

Ort & Uhrzeit: Kulturzentrum BiM – Bürgerhaus in Meiendorf e.V., Saseler Straße 21, 22145 Hamburg · 10:00 Uhr

Preis: kostenlos

Kinderbauernhof Kirchdorf

Kostenfreier Besuch für Familien zum Tiere füttern/streicheln und draußen spielen.

Ort & Uhrzeit: Kinderbauernhof Kirchdorf e.V., Stübenhofer Weg 19, 21109 Hamburg · 11:00–18:00 Uhr

Preis: kostenlos

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Zeit für MINT

Experimentierzeit in der Kinderbibliothek mit kleinen Versuchen rund um Technik und Naturwissenschaften. Ab 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhalle Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:30–16:30 Uhr

Preis: kostenlos

Kinopreview & Gespräch – „Do You Love Me”

Preview vor deutschem Kinostart mit anschließender Diskussion (Regisseurin online zugeschaltet).

Ort & Uhrzeit: Alabama Kino, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 17:30 Uhr

Preis: kostenlos (Anmeldung erforderlich)

Kyivska Perepichka – Irma Vitovska

Monodrama/One-Woman-Show (ukrainische Produktion) als emotionaler Theaterabend.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: ab 16,20 €

Freche Möwe – Stand Up Comedy (Open Mic)

Stand-up-Open-Mic mit mehreren Acts und Moderator:in im Biergarten/Indoor-Setup.

Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 19 €

Pubquiz – Bezzer Quizzer

Live-Kneipenquiz in Teams mit mehreren Runden und Fragen quer durchs Allgemeinwissen.

Ort & Uhrzeit: Q21 Gasthaus, Fuhlsbüttlerstraße 405, 22039 Hamburg · Einlass 18:00, Start 19:00 Uhr

Preis: ab 17 €

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Spaceship Cabaret – drag me to the stars!

Drag-Show mit Club-Feeling und „Space Glam“ im Pulverfass Cabaret.

Ort & Uhrzeit: Pulverfass Cabaret, Reeperbahn 147, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 38 €

Konzert – Thomas Azier

Konzertabend mit dem niederländischen Sänger/Producer in der Nachtasyl-Bar im Thalia Theater.

Ort & Uhrzeit: DARE at Nachtasyl, Alstertor 1, 20095 Hamburg · 21:00 Uhr

Preis: ab 27,40 €